La Policia Local de València protegeix al doble de víctimes de violència masclista que fa tres anys

El nombre de víctimes de violència masclista protegides per la Policia Local de València s'ha duplicat en els últims tres anys, just des de la creació del grup GAMMA com a unitat específica per a l'atenció dels casos de violència de gènere. Actualment són 600 les dones protegides per aquest cos policial, a les quals cal unir d'altres ateses per la Policia Nacional, la qual cosa eleva la xifra total a 1.200 a la ciutat de València. Des de 2016, aquesta divisió ha protegit a 2.078 víctimes, la qual cosa suposa haver passat d'una mitjana de 2 al dia a 3,83 diàries.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha oferit aquestes dades amb motiu del tercer aniversari de la segregació del grup GAMMA com a unitat especialitzada en aquest fenomen en el si de la Policia Local, una mesura impulsada per la llavors responsable d'aquesta àrea i actual vicealcaldessa, Sandra Gómez, que també ha assistit a la roda de premsa.

Gómez ha afirmat que aquella decisió va respondre al fet que la violència masclista era en aquell moment "el principal problema de seguretat a la ciutat, tant per la gravetat com pel nombre de delictes. Per això era incomprensible que no s'haguera posat en servei abans". Cano ha afirmat que no li agradaria que fóra necessari "oferir aquesta roda de premsa", ja que la violència contra les dones "és la manifestació més cruel de la desigualtat que pateixen".

Quant a les dades, GAMMA, formada en l'actualitat per 50 agents, ha protegit des de la seua creació, en 2016, a 2.078 dones, i en l'actualitat ho fa amb 600 víctimes amb algun nivell de protecció, la mateixa quantitat de la qual s'ocupa la Policia Nacional, la qual cosa eleva el total a la ciutat a 1.200 dones, una xifra "absolutament insuportable", en paraules del regidor.

L'existència d'aquest grup policial específic permet estar més damunt dels casos, que abans eren atesos pels agents de barri, tant pel que fa a les víctimes com als agressors. Com a mostra, el nombre de detinguts per trencament de condemna, que si en 2015 va ser de 18, en el que portem de 2019 s'ha multiplicat quasi per sis, fins als 105 casos.

En aquest sentit, les gestions i derivacions cap als Serveis Socials suposen un factor determinant de seguiment i suport cap a les víctimes perquè puguen reorientar les seues vides. Els 1.079 tramitats en 2015 s'han duplicat enguany fins als 2.118 registrats fins a octubre.

Preocupa la "violència de gènere soterrada"

En opinió del regidor, el treball d'aquesta unitat especialitzada "està propiciant que moltes denúncies que no s'estaven presentant per por ara s'estiguen produint". Segons ha manifestat, "la violència de gènere soterrada és la que més ens preocupa".

En aquest context, Cano ha explicat que la major dotació de recursos amb unitats com a GAMMA permet visibilitzar més els casos. No es tracta tant que estiga augmentant el fenomen de la violència masclista com que puga eixir a la superfície.

Acompanyament i assistència

La protecció que ofereix la unitat GAMMA té dues grans potes. D'una banda, l'acompanyament físic, que s'ha incrementat com a conseqüència de la major dotació policial. Fins a agost d'enguany es comptabilitzaven 1.254 visites domiciliàries i 716 entrevistes en la reguarda. En paral·lel, l'assistència telefònica s'ha reduït des de les 20.000 trucades que es rebien en 2015 a les 11.167 del present any com a conseqüència de la major atenció personalitzada.

Negacionisme i denúncies falses

El responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana ha fet una crida a "no donar espai a aquells que neguen la violència de gènere, això és una cosa molt seriosa, un atemptat contra els drets humans", ha afirmat després de relatar un cas atés aquesta passada nit per agents de la unitat GAMMA amb amenaces de mort, maltractament físic i psicològic cap a una dona que ha demanat auxili amb una telefonada a la sala del 092.

Segons ha detallat amb dades de la Fiscalia, l'any passat només va haver-hi tres casos demostrats de denúncies falses en tota Espanya. "Per què hi ha qui nega tot això? Aqueixa és la pregunta que ens hauríem de fer tots", ha manifestat.