La Casa Gerald Brenan acoge una lectura dramatizada a cargo de Juanma Lara y Leonor Refige

Juanma Lara y Leonor Refige serán los encargados de la puesta en escena. Esta actividad se encuadra en la programación de este trimestre del centro cultural, según han recordado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Según manifiesta el propio Juanma Lara: "Gerald Brenan y Gamel Woolsey era un matrimonio no menos poderoso que los formados por otros contemporáneos suyos como Jane y Paul Bowles o los mismísimos Francis y Zelda Scott Fitzgerald".

Cuando Lara visitó la casa de los Brenan de Churriana, ha recordado, "se me ocurrió ocupar la casa. Esto es, llenar algunos de sus espacios de proyecciones, de luces, músicas y sonidos, y sobre todo, palabras, y más palabras que nos evocaran aquel tiempo ido. Aunque no soy Gerald, ni lo seré en esta interpretación, he necesitado otra voz y otra figura, en este caso la actriz Leonor Regife, que se ha incorporado a este proyecto con ilusión y respeto, para que diera la réplica a mi visión de una guerra fratricida que al principio nos expulsó de nuestro elegido refugio".

"No lo duden: las palabras de Gamel y Gerald nos trasladarán a una España en conflicto, una España en llamas, y tendrán que ser escuchadas con el aroma de la belleza pero también con el ácido sabor de la advertencia", ha incidido.