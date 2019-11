Hortaleza sufre una nueva oleada de robos a coches en sus nuevos barrios

Los nuevos barrios surgidos en los últimos años en el norte de la ciudad de Madrid nacieron ya con la etiqueta de zonas seguras para residir. Lo cierto es que en la actualidad no existe una gran sensación de inseguridad entre los vecinos, pero sí que está surgiendo una cierta intranquilidad en los últimos meses.

El motivo es la oleada de robos que están sufriendo de nuevo desde el pasado mes de septiembre en los ámbitos de Valdebebas (20.000 residentes) y Sanchinarro (35.000), en el distrito de Hortaleza, según diferentes fuentes vecinales consultadas por 20minutos.

Los coches se han convertido en el principal objetivo de los cacos. El modus operandi que se está imponiendo, sobre todo en Valdebebas, es el de romper una de las lunas del vehículo para poder sustraer cualquier objeto de valor que haya dentro, aunque también se han producido hurtos como consecuencia de la apertura de maleteros. Se trata de robos rápidos que se producen en cuestión de un par de minutos en zonas en las que hay algún punto de interés, como restaurantes, parques y colegios, entre otros.

"En Valdebebas no se pueden dejar en los coches objetos que se vean. La Policía no tiene presencia suficiente. Están todos en el centro. Pasan de vez en cuando pero no están controlando", asegura Mirta Vega, presidenta de la Asociación de Vecinos de Valdebebas. "El problema es la falta de efectivos policiales. En Sanchinarro están robando hasta las baterías de los coches y abren las furgonetas para sustraer lo que hay dentro a plena luz del día", sostiene Helena Gómez, portavoz de la AV Sanchinarro.

Otra acción delictiva que se ha hecho habitual es la sustracción de las ruedas de los coches -normalmente a coches de alta gama como Mercedes, Audi o BMW- por la noche mientras los vehículos se encuentran estacionados en las respectivas plazas de garaje de sus urbanizaciones, aunque se han dado casos de coches a los que han dejado sin gomas cuando estaban aparcados por el día en la calle, como ha sucedido en el barrio de Las Cárcavas, la zona del ámbito de Valdebebas más pegado a la M-11. También suelen llevarse los volantes de los coches, que suelen dejan apoyados en extintores. Se trata, en definitiva, de los conocidos robos o a la carta debido a que se trata de encargos que realizan personas particulares a bandas especializadas. "El coste de mantener la vigilancia 24 horas es muy alto, pero ya hay comunidades que han adoptado esta medida debido a los robos que han sufrido", afirma Vega.

Además de en coches, se producen robos esporádicos en trasteros, viviendas y locales. "Los propietarios de bares de la calle Príncipe Carlos -la zona comercial del barrio- están hartos de que les roben o lo intenten rompiéndoles la luna de su establecimiento", precisa Gómez. Normalmente este tipo de acciones violentas son protagonizadas por bandas organizadas y especializadas en reventar cristales blindados o forzar cerraduras.

Zonas con buena escapatoria

Estas zonas ya estuvieron afectadas por esta problemática tiempo atrás, pero ahora parece que los amantes de lo ajeno han vuelto a poner sus ojos sobre estos ámbitos. "Son barrios de los que es fácil escapar en coche por su configuración, con amplias avenidas, y que cuentan además con salidas hacia la M-11, la M-30 y la M-40", coinciden ambas dirigentes vecinales, que recalcan la importancia de que los afectados denuncien ante la Policía los hechos para poder reclamar luego un refuerzo en la seguridad porque en la mayoría de la ocasiones no se da parte a las fuerzas de seguridad.

Tanto la Policía Nacional – cuerpo encargado de estas investigaciones sobres robos a vehículos– como la Policía Municipal son conscientes de los robos que se están produciendo en estos barrios de Hortaleza, pero, en estos momentos, la carencia de efectivos hace muy complicado una solución inmediata. En el caso del cuerpo local, la plantilla actual ronda los 5.800 agentes, tras haberse producido una salida de 500 por prejubilación este año. Hace cuatro años, había unos 1.000 efectivos más.