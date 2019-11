Un expert adverteix que a l'Albufera li queden cent anys per a "acabar sent un Bioparc o un parc amb jardins"

"Actualment, el llac és una sopa, una espècie de caldo, verd- gris, amb moltes algues microplanctòniques", en el qual ha lamentat "les circumstàncies d'una obturació molt ràpida i el poc interés de solucionar aquests problemes, desviant més l'atenció del poble cap a altres coses com l'agricultura", quan és una activitat que ha viscut "en harmonia completa amb els arrossos", ha defès.

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans amb motiu de la 'II Jornada d'Aiguamolls Valencians: els problemes i el futur de l'Albufera', que se celebra en el Saló d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural. Boira segueix treballant professionalment en altres projectes que realitza l'Institut Agroforestal Mediterrani, per exemple, en el Nord d'Àfrica o en les Galápagos.

Boira ha explicat com, al seu juí, es troba L'Albufera. Sobre aquest tema, ha apuntat que com a llac té unes condicions de vida "molt limitades perquè la naturalesa el que vol és que on hi haja substrat d'aigua o terra ha d'aparéixer un bosc".

No obstant açò, l'home està accelerant eixa desaparició "començant per carregar-se la qualitat i la quantitat de l'aigua". I ha desitjat "equivocar-se" perquè veu "impossible" un canvi donada l'activitat social, urbana i industrial que hi ha sobre el llac.

"ROBIN HOOD NATURALISTA"

Al seu juí, allò que fa falta perquè l'Albufera es recupere és un "Robin Hood naturalista i intel·lectual que fora als despatxos de polítics i diguera: 'Teniu un mes o dos per a retornar l'aigua de l'Albufera". En aquesta línia, demana un Comité Cientificotècnic "totalment independent de poders polítics i econòmics", que actue amb "total llibertat" i que es base "en el seu coneixement".

Sobre les aportacions d'aigua al llac i si seran suficients -els tres hectòmetres cúbics que arriben ara i els huit acordats davant Generalitat i Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ)- ha fet notar que a mitjan segle passat arribaven 500 i ara s'assenyala eixa xifra i "en la qualitat en què arriba". Per tant, i sobre la discussió sobre si s'ha de dragar el llac, sosté que "estan una mica tapant el problema".