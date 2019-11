Puente apunta que el Centro Social de 29 de octubre tendrá oficina permanente de Policía, pero no es "la única solución"

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, el regidor a vuelto a referirse a las quejas vecinales de los residentes en 29 de octubre y Pajarillos, que ayer realizaron una protesta con motivo de la visita del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

El regidor ha reflexionado que ya ha "asumido" que haga lo que haga su equipo de Gobierno "se va a criticar". "Si limpiamos es malo, si no limpiamos se criticaría cómo traemos al presidente del Gobierno así", ha apostillado Puente, quien ha incidido en que está "muy satisfecho" de que "por primera vez un presidente del Gobierno pisara el barrio de Pajarillos".

El alcalde ha confiado en que los vecinos de Pajarillos valoren que "pudiendo optar por una visita más cómoda" los representantes públicos del PSOE fueron este martes "al foco de uno de los problemas que existen en la ciudad", con lo que tratan de mostrar "compromiso", algo que ha añadido que también se plasma en los boletines de la Provincia y las actas de la Junta de Gobierno con inversiones y proyectos para el barrio.

Así, ha recordado que ya se han rehabilitado 23 bloques de viviendas y se va a iniciar las obras en otros 30 y además, se trabajará a largo plazo para rehabilitar el "tejido social", para lo que será importante la creación de un Centro de Intervención Social que se ejecutará en el antiguo colegio Santiago López.

En él, ha avanzado Puente, se va a habilitar una oficina de Policía Municipal, que funcionará como "pequeña comisaría permanente en el corazón de ese barrio", si bien ha recordado que la presencia policial por parte de la Subdelegación del Gobierno y la Policía Municipal de Valladolid es "constante, otra cosa es que sea suficiente".

En todo caso, ha añadido que los problemas "que generan marginalidad" no se resuelven "solo a base de policías", sino que se debe actuar en la erradicación de la infravivienda, apostar por la educación y la intervención social.

Así, ha recordado que se financian actividades extraescolares, como la robótica que cursan por las tardes en el colegio Cristóbal Colón.

Sobre los vecinos de la zona que ayer protestaban, Puente ha aseverado que conoce "por el nombre y los apellidos" a "casi todos", pues afirma que en el Ayuntamiento ha habido reuniones "constantemente" por este tema y hay Juntas de Seguridad específicas por el problema de la droga en 29 de octubre.

De hecho, Óscar Puente ha defendido que aunque su intención no es "ocultar" ni "negar" el problema, en los informes que aporta la Policía se ve que "estadísticamente no existe ese repunte en la actividad del narcotráfico".

Por otro lado, ha mostrado su "absoluta seguridad" de que la Policía Municipal "no discrimina a la hora de sancionar en función de quien deposita enseres en la calle". Otra cosa es, ha matizado, que a algunos de ellos se les sancione y "no puedan hacer frente a las mismas, ya que si no tienen recursos, no se puede cobrar de ningún sitio".