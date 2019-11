10N.-Espadas avisa que la votación del 10N supone "la hora de la verdad" y que el PSOE es el "único voto útil"

En un reparto electoral en el barrio de la Macarena junto a las candidatas socialistas al Congreso Beatriz Carrillo y Eva Contreras, Espadas ha manifestado que "los vecinos y vecinas de los barrios saben la diferencia entre que gobierne la izquierda y la derecha". "España necesita un Gobierno sólido que resuelva los problemas de la gente", ha incidido.

Juan Espadas ha lamentado que el resto de partidos "no hayan entendido ni aceptado la victoria clara del PSOE el 28 de abril, por eso el próximo domingo tenemos que reafirmarnos y votar al PSOE de forma más contundente aún". "Se ha demostrado que hay determinadas opciones políticas que no han resultado útiles para la gobernabilidad de España. Ha llegado la hora de la verdad, por eso hacemos un llamamiento al voto socialista para conseguir un resultado aún mejor que en abril porque esa gran victoria no fue suficiente", ha señalado.

Por su parte, la candidata al Congreso Beatriz Carrillo ha insistido en que "hay que llenar las urnas de votos socialistas el domingo porque este país necesita un Gobierno progresista, fuerte, que apueste por la igualdad, las políticas sociales y la justicia social frente a la amenaza del retroceso que representan las derechas".