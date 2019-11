La presidenta de Adif afirma que las obras del AVE a Galicia "van en plazo" y "a todo ritmo"

Antes de asistir a la jornada 'Situación actual de la Alta Velocidad en Galicia', y a preguntas de los periodistas, la presidenta de Adif ha manifestado comprender "la incertidumbre de la gente y el ciudadano normal sobre lo que se está hablando", pero ha considerado "acabado" el debate entre administraciones a este respecto.

"Se trabaja a todo ritmo y las obras van en plazo, hablando de este tipo de obras", ha apuntado en alusión a la complejidad de las mismas. Pardo de Vera ha defendido que "nunca han ido a este ritmo", pero ha precisado que lo que no se le puede pedir "es si se acaba el 17 de enero o el 20 de febrero", ha citado como ejemplo y en referencia al próximo año.

Por otra parte, ha remarcado que "hay que tener en cuenta que esta línea se va a poner con la última tecnología de instalaciones de señalización y comunicaciones", ha expuesto rechazando que las pruebas pertinentes en una actuación de estas características "duren mucho".

"No es verdad, vamos a una media del resto de Europa donde se implantan estos sistemas tan avanzados, los plazos van bien y las pruebas hasta Pedralba están yendo muy bien", ha apostillado a este respecto. "En cuanto acabemos la obra, empezaremos a hacer todas las pruebas y luego no puedo decir los meses que van a durar", ha admitido en referencia a la duración de las mismas.

CORREDOR ATLÁNTICO

En otro orden de cosas, preguntada por las denuncias de los empresarios sobre la falta de avances por parte del Ministerio de Fomento en el Corredor Atlántico, ha defendido que se está "avanzando".

Con todo, ha insistido en que esta actuación "no es solo una infraestructura", sino que, a su juicio, exige también la implicación del sector empresarial y de las administraciones para darle "impulso". Por ello, ha apelado a tener "una visión más amplia y no tan localista para garantizar el éxito de este Corredor".

CONEXIÓN A PUNTA LANGOSTEIRA

Por otra parte, sobre la conexión ferroviaria al Puerto Exterior de A Coruña, ha recalcado que Adif ha colaborado en el proyecto constructivo, pero ha apostillado que falta "un compromiso firmado respecto a la financiación". "Que le corresponde a Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria", ha añadido, incidiendo, no obstante, en que Adif "no concibe" que no haya esa conexión.

En cuanto a la estación intermodal de A Coruña, ha recordado que el proyecto constructivo está "hecho" y que se ha aprobado en el consejo de administración de Adif por lo que está pendiente de pasar, según ha explicado, por el Consejo de Ministros. "Lo tenemos claro en la planificación, hay que ejecutarlo", ha dicho sobre esta obra.

Estas declaraciones las ha realizado antes de participar en una jornada organizada por el Colegio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, que ha contado también con la asistencia del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.