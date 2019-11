El GOB denuncia ante Ports IB presuntas infracciones graves en el dragado del Club Náutico de Can Picafort

En concreto, en una nota de prensa, la entidad ha asegurado que "se han vertido irregularmente en el mar" restos de material dragado, y expresa su preocupación por los posibles efectos sobre la zona LIC (lugar de importancia comunitaria) de la Bahía de Alcúdia.

El GOB ya presentó una denuncia en septiembre de 2018 ante la Conselleria de Medio Ambiente del Govern en la que informaba de los trabajos de retirada de sedimentos fangosos del interior del Club Náutico de Can Picafort con un camión grúa. Los ecologistas sostienen que estos sedimentos fueron transportados hasta una finca en los alrededores de Son Sant Martí (Muro).

En su escrito, el GOB identificaba la parcela catastral concreta en la que presuntamente se hicieron estos vertidos "sin tratamiento previo de los sedimentos", lo que según los ecologistas podría suponer una irregularidad. Además, la asociación denunciaba también que los sedimentos extraídos mediante una bomba succionadora de dragado flotante eran vertidos directamente sobre la escollera del puerto del Club Náutico mediante una manguera.

En el comunicado difundido este miércoles, el GOB lamenta que no ha recibido respuesta a esta denuncia, pero durante este tiempo ha tenido acceso al informe de Ports IB con el que se autorizaba el proyecto de dragado. En este documento se consideraban los materiales de tipo C, pero según el GOB, en Mallorca no hay canteras autorizadas para recibir dragados ni de tipo B ni C.

En este contexto, el GOB ha censurado que el Club Náutico ha continuado con los dragados, pero "no se ha hecho ajustándose al proyecto autorizado" por la Dirección General de Puertos. En particular, ha destacado la ausencia de una serie de técnicos, de controles y acciones de vigilancia y de medidas preventivas.

Además, el GOB ha apuntado que el informe recoge que en mayo de 2019 se ordenó el cese de la actividad, pero dicha orden "se incumplió", y que en junio un agente de la Guardia Civil se personó "y pudo comprobar que una draga mecánica continuaba trabajando en el puerto".

Igualmente, los ecologistas han explicado que el informe advertía de que el Club debía retirar inmediatamente los sedimentos de las playas vecinas al puerto, pero en septiembre "el propio ayuntamiento constató que el club náutico no había procedido a la limpieza". Las limpiezas que se han hecho han sido realizadas por el mismo Ayuntamiento.

Por todo ello, el GOB ha presentado una nueva denuncia ante Ports IB, solicitando "explicaciones" por lo ocurrido y pidiendo que se inicie un expediente. También reclaman que se obligue a restaurar los daños ocasionados.