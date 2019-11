Jiménez Losantos ataca a Ana Blanco: "¿Tú quién eres? Antigua, arcaica"

Ana Blanco se llevó el pasado lunes el reconocimiento de las redes sociales tras su tirón de orejas a los candidatos a cuenta de la igualdad al inicio del bloque sobre medidas sociales y la ausencia de mujeres en el careo entre los cinco políticos que optan a ser el nuevo presidente del Gobierno.

Sin embargo, Federico Jiménez Losantos se ha desmarcado de esa corriente y ha decidido atacar a la periodista de TVE. Lo ha hecho desde su micrófono de esRadio y con un duro reproche a la presentadora del telediario.

"Es imposible estar peor que Ana Blanco. Les reprochó a los candidatos el sexo que tenían. Las metomentodo han llegado a un extremo de ridiculez que es insoportable por completo", ha dicho Losantos, que después ha atacado a Blanco: "¿Por qué no te has presentado tú a las elecciones, guapa? ¿Qué digo guapa? Antigua, arcaica. Pero si llevas presentando el telediario desde antes de la toma de Granada. La última vez que hubo paridad completa en España fue con los Reyes Católicos y fue para completar la Reconquista. Pero, ¿qué es eso de una presentadora afeando el sexo de los candidatos? En Madrid, la mejor presidenta que hemos tenido es Esperanza Aguirre y ahora está Díaz Ayuso. ¿Eso no cuenta?".

Además, Losantos añadío: "Pero, ¿tú quién eres? ¿La comisaria de la bragueta, de la ingle? ¿A dónde se creen que van a llegar? Cuando estaban haciendo la Dama de Elche, ya estaba Ana Blanco presentando las noticias. ¿Qué paridad ha habido en su telediario? ¿Tú quién eres para afear el sexo de los candidatos? Vete tú a saber cómo serán. ¿Tú que sabes si son trans? Mira Rock Hudson, nos engañó durante 40 años", sentenció en su discurso con claro tinte machista.