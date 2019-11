Imelsa.- Font de Mora no va veure irregularitats en Ciegsa i descarrega en Caturla la responsabilitat dels contractes

Font de Mora ha acudit aquest dimecres a declarar, en qualitat de testimoni, en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València per la peça del cas Imelsa en la qual s'investiga el pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de Ciegsa -mercantil encarregada de la construcció de les infraestructures educatives a la Comunitat Valenciana-. En aquesta peça estan investigats, entre d'altres, l'expresident de la Diputació Alfonso Rus, Caturla i l'exgerent d'Imelsa Marcos Benavent.

L'exconseller, qui ha estat declarant durant al voltant d'una hora i ha respost preguntes formulades tant pel jutge com pel fiscal, ha explicat que durant el seu mandat al capdavant d'Educació mai va veure ni va sospitar de cap tipus d'irregularitat. Així mateix, tampoc va veure informes relacionats amb les adjudicacions dels col·legis.

Ha narrat que va ser ell qui va nomenar Caturla gerent de Ciegsa per qüestions d'"agilitat" i per "funcionalitat". Sobre aquest tema, ha explicat que, segons els seus antecedents, era la persona adequada per al lloc.

Així mateix, ha indicat que també ho va nomenar perquè Caturla es portava malament amb el qui fora gerent de Ciegsa Javier García-Lliberós, encara que no ha pogut explicar qui li va traslladar que existia aquest tipus de relació.

En nomenar a Caturla, ha assenyalat que ell es va desentendre de les adjudicacions i contractes dels col·legis, amb el que els ordes dels mateixos les donava el responsable de Ciegsa, en qui va confiar per a aquesta tasca.

Font de Mora ha exposat que ell personalment mai ha rebut cap pressió per a adjudicar ni per a tramitar res, ni per part de polítics ni d'empresaris, i ha puntualitzat que el que sí hi havia era una pressió social per fer col·legis, perquè feien falta. Ha recordat que es van fer fins a 200 centres. També considera normal l'increment dels diners pagats per la construcció de més col·legis.

LA PEÇA

En aquesta peça del cas Imelsa el jutge investiga l'adjudicació de contractes sense respectar els principis de legalitat, concurrència efectiva, imparcialitat i proscripció de l'arbitrarietat amb la finalitat d'afavorir contractualment determinades empreses en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissió o do.

Les irregularitats en la contractació entre el 2003 i el 2007 podrien tindre una "finalitat de lucre que podria tindre el seu origen o propòsit en el finançament d'un determinat partit polític o alternativa o conjuntament a açò, en el propi lucre personal, ja confessat pel principal investigat en aquesta causa", Marcos Benavent, segons contempla l'instructor.