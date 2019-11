Les flames s'han iniciat a les 10.19 hores d'aquest dimecres, per causes que es desconeixen, i en un primer instant ha acudit un camió del propi aeroport, encara que fonts d'Aena han indicat que l'aeròdrom no s'ha vist afectat.

Per la seua banda, des del Consorci s'han mobilitzat tres vehicles del parc d'Elx, una unitat de Crevillent i una de Sant Vicent del Raspeig, que segueixen en el lloc i es preveu que romanguen en el lloc fins demà mentre remouen la roba acumulada.