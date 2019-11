Tello sobre la situació del Palau de la Música: "Entenc la voluntat de voler saber més, però no hi ha més"

Sobre aquest tema, la regidora ha justificat per "respecte" al festival la seua negativa a contestar sobre l'estat de les obres del recinte i sobre la preocupació mostrada per la plantilla sobre el futur del Palau. "Per respecte al festival, no és el moment", s'ha excusat.

El Comité d'empresa del Palau de la Música de València va emetre a la fi d'octubre un comunicat en el qual mostrava la seua "preocupació davant la incertesa" que es planteja per a la realització de les pròximes temporades de concerts de l'Orquestra de València "a causa de la impossibilitat de tancar dates en no comptar amb els espais necessaris per a la seua ubicació".