Villacís ve dos opciones: "Votar al bloqueo de otros partidos o apostar por el desbloqueo que garantiza Cs"

Villacís, antes de recorrer las calles del Casco Histórico de Toledo junto al candidato de Cs por la provincia al Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha indicado que "Cs es el único partido que ha decidido reflexionar".

"Lo que debemos hacer como partido es ser permeables a la sociedad y preguntarnos qué se puede hacer para España", ha señalado, para argumentar que "Cs es el único partido que aporta eso para poder poner en marcha España: el desbloqueo", ha informado Cs en un comunicado.

La vicealcaldesa de Madrid ha recalcado que todo hace indicar que los socios del PSOE volverán a ser los mismos, los "independentistas", y ha añadido que Ciudadanos no quiere eso para España. "No podemos volver a caer una y otra vez en los mismos errores, en Cs nacimos para resolver los problemas y no ser parte de los mismos, y sabemos que en este caso hay que asumir la responsabilidad".

Además, ha manifestado que Girauta es "una persona que ha demostrado su valentía, y saber hablar claro, cosa que en ocasiones hay que hacerlo para no confundir a nadie, aunque a otros como al PSOE no les guste".

Por su parte, el candidato al Congreso de Cs ha especificado que a pesar de ser una campaña en la que todo tipo de fuerzas negativas han intentado convencer a los votantes de que esto estaba hecho y que resultaba imposible cambiar ciertas cosas, "en Ciudadanos que nacimos nadando a contracorriente, nos hemos empeñado en transmitir lo contrario, y vamos a ver quién tiene razón".

Juan Carlos Girauta cree que España tiene una solución, que no puede pasar por volver al bloqueo o a una repetición electoral. "Todo el mundo sabe, si lo piensa dos segundos, que la única formación capaz de articular alianzas con otras mayorías y a partir de contenidos no ideológicos, no sectarios, sino de sentido común, y de reformas de regeneración, es Ciudadanos".