García Egea: "Sánchez no puede seguir al frente del Gobierno porque no ha dedicado ni un minuto a problemas Región"

20M EP

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Teodoro García Egea, ha manifestado esta mañana que "Pedro Sánchez no puede seguir al frente del Gobierno porque no ha dedicado ni un minuto a los problemas de la Región y no podemos admitir que continúe maltratándonos" y con ello "siga haciendo que la Región sea la olvidada del todo resto de comunidades".