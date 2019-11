¿Qué proponen los partidos para las familias y contra la violencia de género en sus programas electorales del 10-N?

Estas son las propuestas que los principales partidos incluyen en sus programas electorales del próximo 10-N para las familias, la conciliación, la igualdad y para luchar contra la violencia de género.

PSOE

Dentro de sus '35 compromisos sociales', el PSOE introduce en sexto lugar la "racionalización de horarios para favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la conciliación" y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas y con 100% del salario. Los socialistas prometen un ingreso mínimo por hijo a cargo para los hogares "altamente" vulnerables, la universalización de la Educación Infantil pública y gratuita de 0 a 3 años.

Para combatir la violencia de género, la formación liderada por Pedro Sánchez apuesta por reformar la legislación penal para garantizar que la falta de consentimiento sea clave para calificar el delito sexual y que "solo sí es sí". El PSOE plantea asimismo abolir la prostitución, sancionando tanto su demanda como su compra.

Las ministras del PSOE y la esposa de Pedro Sánchez, en la manifestación feminista del 8-M. GTRES

PP

En la misma línea que el 28-A, el PP pretende aprobar una ley para apoyar la maternidad con "medidas para ampliar la conciliación y corresponsabilidad", con ayudas fiscales como el "cheque 0-3", consistente en "1.000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores". El PP contempla que las familias numerosas mantengan este título hasta que el hijo menor termine los estudios y en caso de separación o divorcio. Los populares hablan también de un "banco de horas" y el teletrabajo para favorecer al conciliación, y de "ampliar la protección a las familias monoparentales". En materia de igualdad, la formación encabezada por Pablo Casado promete incentivos fiscales para las empresas que contraten a mujeres después de la maternidad, un plan contra la brecha salarial.

En cuanto a la violencia de género, el PP habla de reformar el Código Penal "para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada". Contemplan también desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos y "profundizar" en la lucha contra la mutilación genital femenina.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata al Cogreso Ana Pastor. EFE/Lavandeira

Unidas Podemos

Unidas Podemos incluye en su programa reconocer la diversidad familiar, guarderías públicas y gratuitas de 0 a 3 años, jornada laboral de 34 horas semanales para ayudar a conciliar, equiparar el permiso de paternidad a las 16 semanas de forma inmediata y ampliarlo junto al de maternidad dos semanas cada año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%. La formación morada recoge también una prestación de 1.200 euros al año (2.000 en situaciones de severa pobreza) por cuidado de niños y adolescentes, protección para las familias monoparentales, equiparándolas a las familias numerosas. Acabar con la brecha salarial y facilitar el acceso a una maternidad libre son otros puntos incluidos en su programa.

En materia de violencia de género, el partido liderado por Pablo Iglesias promete una dotación anual de 600 millones de euros para la lucha contra esta lacra y una renta de 900 euros durante seis meses para que las víctimas sean económicamente más independientes y ayudarlas a salir de la relación. Facilitaría, además, una alternativa habitacional para las víctimas y sus hijos y desarrollaría un plan de empleo para las mujeres mayores de 45 años. Podemos quiere también actualizar la definición de violencia machista para que incluya también la ejercida por hombres que no son pareja o expareja de las víctimas. Una asignatura de feminismos y pasar del "no es no" al "solo sí es sí" son otras de las idea que incluye el programa de la formación morada.

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. EFE

Ciudadanos

Ciudadanos está centrando esta campaña en las familias, a quienes ha prometido bajar los impuestos. Ofrece extender a las familias de dos o más hijos y a las monoparentales los beneficios de las familias numerosas, incluyendo la ayuda de 1.200 euros al año. Para las familias numerosas, además, los beneficios se mantendrán hasta que los hijos cumplan 30 años, siempre y cuando sigan conviviendo y dependiendo de los padres. También promete guarderías gratuitas de 0 a 3 años, libros de texto gratis, dentista gratis hasta los 16 años, impulsar la gestación subrogada altruista, ampliar el permiso de paternidad a 16 semanas, crear un banco de horas para asuntos propios de los trabajadores y fomentar el teletrabajo. La formación naranja aboga por una "mayor presencia de mujeres en puestos visibles de responsabilidad" y por "impedir la discriminación por razón de sexo" en el acceso y promoción profesional. Promete, también, aprobar una ley de parejas de hecho para que puedan hacer la declaración de la renta de forma conjunta o acceder a una pensión de viudedad, por ejemplo.

En cuanto a la violencia de género, el partido liderado por Albert Rivera recoge en su programa que "garantizaremos el cumplimiento y la adecuada dotación presupuestaria de todas y cada una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Estableceremos controles rigurosos y mecanismos de evaluación para garantizar que todos los fondos que se destinan a luchar contra la violencia machista son utilizados realmente para tal fin y conocer sus resultados". Menciona igualmente que propondrá una ley para proteger a las mujeres frente a la violencia sexual: "Ampliaremos las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, incluyendo todos los de violencia sexual".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas EFE / FERNANDO VILLAR

Vox

En su programa, Vox recoge la creación de un "Ministerio de Familia" y la "promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado. Buscaremos la todavía lejana convergencia con la media europea en cuanto a prestaciones familiares", añaden. Además, esta formación apuesta por el "apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad", con cheques que subvencionen "parte" de los libros o el transporte, "bonificaciones proporcionales al número de miembros de la familia" en las facturas desuministros básicos, 100 euros al mes por hijo "como mínimo", tratando las bajas relacionadas con el embarazo como baja por maternidad, ampliando el vigente permiso por maternidad a 180 días (unos 6 meses) y a un año en casos de hijos con discapacidad. Vox es defensor asimismo de la custodia compartida y partidario de prohibir los vientres de alquiler.

En cuanto a la violencia de género, Vox la niega y apuesta por derogar la ley actual y "toda norma que discrimine a un sexo de otro". En su lugar, promulga "una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños". La formación liderada por Santiago Abascal quiere "suprimir los organismos feministas radicales subvencionados" y perseguir las "denuncias falsas". Su programa recoge también la "protección del menor en los procesos de divorcio".

Los dirigentes de Vox tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. EFE

Más País

La nueva formación liderada por Íñigo Errejón apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, propone también ayudas de 1.200 euros al año por hijo hasta los 16 años y que solo las primeras dos semanas (en lugar de seis) de los permisos de maternidad y paternidad sean simultáneas por obligación. Más País defenderá que las familias monoparentales sean tratadas como numerosas y una red pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años. En su programa menciona también la lucha contra la brecha salarial y el techo de cristal y el apoyo a las mujeres en los ámbitos de la cultura, la ciencia y el deporte.

En cuanto a la violencia de género, Más País afirma que creará el Centro de Estudios Estatal para analizar la violencia machista, promete ofrecer atención integral a las víctimas -a las que quiere equiparar con la víctimas del terrorismo- y apuesta por introducir la educación afectivo-sexual en los centros tanto para profesorado como para el alumnado desde Infantil. Errejón apuesta por reformar la ley para que los niños y niñas también sean considerados víctimas de la violencia de género y para garantizar la suspensión del régimen de visitas cuando exista sentencia. "Promoveremos el desarrollo de una Ley de Violencia sexual, para dar cumplimiento a la normativa europea frente a la violencia machista, referenciándonos en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa", agregan en el documento, que también incluye la lucha contra la hipersexualización de las niñas en la publicidad y el impulso de modelos de belleza diversos, así como acciones dirigidas a hombres para promover la igualdad y prevenir la violencia machista.