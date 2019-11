L'Ajuntament de València estudia protegir la Llotja en Falles per a evitar actes vandàlics com els del passat any

Així ho ha avançat aquest dimecres el regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, que ha indicat que aquesta és una qüestió que ha tractat ja amb el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i un assumpte en el qual hauran d'implicar-se altres delegacions municipals.

Cano s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a fer balanç dels tres anys de funcionament de la unitat Gamma de la Policia Local, preguntat per la protecció d'edificis emblemàtics com la Llotja en Falles.

L'edil ha explicat que en reunions mantingudes amb el titular de Cultura Festiva ha parlat d'aquest tema i que s'ha deixat constància que "les imatges que en Falles passades vam veure en la Llotja no poden repetir-se". "Un Patrimoni Immaterial de la Humanitat com les Falles no pot entrar en col·lisió amb un altre Patrimoni de la Humanitat com la Llotja. Tots dos han de ser complementaris", ha afirmat.

Aarón Cano ha considerat que "intentar evitar les conductes incívicas en Falles va a ser una mica difícil", però ha apuntat la necessitat de "seguir treballant per a controlar-les. En aquesta línia, ha asseverat que s'establiran "mitjans i recursos que no només afectaran la Seguretat Ciutadana sinó altres delegacions per a protegir l'entorn de la Llotja" i ha insistit en la conveniència d'"evitar per a la ciutat escenes com les vistes l'any passat".

El regidor, que ha agregat que aquests fets no són nous de les passades Falles sinó que "venen d'anys", ha assenyalat respecte a la possibilitat que es munte un tancat al voltant de la Llotja que açò és una cosa que s'està és estudiant.