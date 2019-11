Investigan a dos personas que estafaron 27.000 euros a una señora de avanzada edad en Brihuega

El equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sigüenza venía investigando, gracias a la colaboración ciudadana, una posible estafa de la que pudiera ser víctima una persona de avanzada edad, ya que esta estaba realizando reintegros en efectivo en días sucesivos de elevadas sumas de dinero en su entidad bancaria.

Según las investigaciones de los agentes se determinó que esta señora fue visitada por dos comerciales en diversas ocasiones, consiguiendo mediante engaño, aprovechándose de su superioridad, que la anciana adquiriera varias colecciones de libros y una base magnética de magnetoterapia para el colchón a un precio muy superior al del mercado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los comerciales, que si pertenecían a una empresa legalmente establecida, simulaban la confección de un falso contrato bajo apariencia de legalidad y exigían a la estafada que les pagara grandes cantidades de dinero en metálico, llegando a amenazar a su víctima con el embargo de su domicilio si no hacía frente a los pagos.

Uno de los presuntos estafadores llegó a acompañar a esta señora utilizando su propio vehículo a entidades bancarias de Guadalajara y de Alcalá de Henares para que extrajera dinero para afrontar el pago de los supuestos plazos.

Fruto de los distintos seguimientos y servicios, la Guardia Civil consiguió interceptar a uno de ellos cuando esperaba a que la estafada saliera de una entidad bancaria en la localidad de Brihuega, evitando de esta manera que le hiciera un pago de 10.000 euros.

Analizada la documentación obrante en poder de la estafada, se ha logrado esclarecer en la instrucción de las diligencias que los investigados consiguieron cerca de 27.000 euros utilizando este 'modus operandi'.

Desde la Guardia Civil se alerta y recomienda, que aunque la venta de libros a domicilio es un actividad realizada de forma legal por muchas empresas del sector, hay comerciales que utilizan el engaño u otras formas de actuación fraudulentas, por lo que se tiene que tener cuidado a lo ahora de comprar colecciones de libros mediante este método.

De este modo, se recuerda que "si lo ofertado no le termina de convencer, no firme, pida una segunda opinión a un familiar o amigo". Ante cualquier sospecha, no dude en llamar al teléfono 062 de la Guardia Civil cuanto antes, tratando de dar toda la información posible al respecto del suceso.