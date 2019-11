Pau Alabajos, Feliu Ventura, Mara Aranda i Carles Dénia actuen en el Principal de Castelló dins de Trovam

Carles Dénia posarà en escena aquest dijous a les 22.00 hores el 'Cant espiritual', l'espectacle a partir dels poemes d'Ausiàs March que incorpora tocs de 'jazz', flamenc, cant valencià, música mediterrània, bolero americà i molt de ritme, segons ha informat el Consell en un comunicat.

El cantautor de Torrent Pau Alabajos oferirà un concert "molt especial" amb la Banda Municipal de Castelló divendres a les 20.00 hores, on farà un recorregut per la seua trajectòria musical amb el nou format dels arranjaments per a banda.

L'endemà, el dissabte 9 de novembre, el xativí Feliu Ventura presentarà el seu nou treball discogràfic, 'Convocatòria', també en el Teatre Principal a les 20.00 hores, en una sessió doble que anirà seguida de l'actuació de Mara Aranda a les 22.00 hores, una de les veus més importants del 'folk' mediterrani, presentant el seu espectacle 'Les corts de l'amor'.