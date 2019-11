López Miras: "Si Pedro Sánchez viene a hablar del Mar Menor en un mitin, lo estará usando como arma electoral"

20M EP

La jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha vuelto a reiterar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su petición de mantener una reunión para abordar la situación del Mar Menor aprovechando su visita este jueves a la Región. "Lo que sí que no se me pasa por la cabeza es que vaya a anunciar en un mitin electoral cualquier acción o medida que no haya puesto en marcha durante un año y medio antes", ha reprochado.