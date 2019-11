Las empresas canarias comienzan a apostar por el uso de los drones para prevenir riesgos laborales

Así lo indicó el coordinador de la Mutua Asepeyo en Canarias, Claudio García, durante unas jornada sobre el uso de drones como innovación de la prevención que se desarrollan en colaboración con el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, celebrándose en la sede de esta última.

García explicó, en declaraciones a Europa Press, que esta jornadas están dirigidas a ingenieros, así como a técnicos y, en particular, a técnicos de prevención de riesgos laborales.

Al respecto, subrayó que el uso de los drones "es una herramienta importantísima" que está teniendo una divulgación "muy grande y una aplicación no solo de ingeniería, si no en el ámbito de la prevención por dos razones: se reducen costos y riesgos".

En este sentido, destacó que el dron permite acceder a determinados lugares, a los que "no hace falta que se desplace un trabajador y puede realizar inspecciones, valoraciones de estructuras, de espacios confinados". Por ello, agregó, que se prevé que en unos años "todos los técnicos de prevención tengan un dron para realizar determinadas actividades preventivas".

Actualmente, expuso que en Canarias ya hay constructoras, empresas de ingenierías que emplean el dron con diferentes equipamientos técnicos para hacer inspecciones, valoraciones e incluso tasaciones.

En cuanto a cómo se reducen los riesgos, apuntó que "desde que accedes a una zona de riesgo con dron y sabes que no tiene que entrar nadie, el riesgo lo reduces casi en un 100 por 100, y no solo el riesgo, sino el coste, que es muy valorado no solo por el propio técnico sino por la propia empresa".