Terelu Campos se muestra preocupada por su hija Alejandra y, sobre todo, desdichada: "No soy feliz"

La situación de Terelu Campos es harto complicada y hace menos de tres días lo ponía de manifiesto en televisión, porque, por más que se esfuerza, no consigue llegar a alcanzar la felicidad que era su vida hasta hace únicamente unos meses. Y, como no puede contenerse, ha vuelto a gritarlo a los cuatro vientos (a ver si así cambia algo).

Desde que saliese de Sálvame hace medio año, ha entrado en barrena: está asediada por los problemas económicos, derivados a su vez de que no consigue vender su ático; le preocupa igualmente la situación profesional y crematística de su madre, María Teresa Campos; no comprende la inquina de algunos de sus excompañeros de trabajo en aquel plató de Telecinco; y, para acabar, si hija, Alejandra Rubio.

La joven -que días después también hablaría del extraño pavor que sufre, triptofobia- expuso en su canal de MtMad el acoso que sufrió el primer día de Universidad (ha cambiado la carrera de Diseño por la de Derecho) y lo mal que lo pasó entonces, que acabó llorando.

"Se cumplieron todos los miedos que yo tenía", confesó. "Una chica me empezó a hacer fotos y dijo que yo era un ogro. Me fui a casa llorando y le pregunté a mi novio por qué me pasan estas cosas a mí", narró.

"Tener una madre y una abuela conocida tiene su parte buena y su parte mala…"

Esto ha hecho que Terelu Campos haya abordado todos estos temas en su última visita al plató de Viva la vida. Y sus palabras han sido tales que han hecho que protagonice la portada de esta semana del Diez Minutos bajo el titular Saca las garras.

"Tener una madre y una abuela conocida tiene su parte buena y su parte mala…", le dijo a Emma García sobre cómo debe sentirse en su día a día su hija. "Yo lo primero que hice el primer día que fue a la Universidad fue llamarla por teléfono para saber qué tal le había ido y, claro, me quedé preocupada", continuó.

En el programa que dirige su íntimo amigo Raúl Prieto, Terelu se siente más cómoda y libre para hablar, inclusive de su hija: "Alejandra es una niña muy sensible y también muy susceptible. Aun así, tiene 19 años y tiene que aprender mucho de la vida. Es independiente, tiene su trabajo y está haciendo un gran esfuerzo".

Tan bien se sentía que no dudó en hablar propiamente de cómo está anímicamente ella. Y la respuesta no podía ser más desalentadora para los que estaban allí con ella: "No soy feliz".

"Hay momentos en la vida en que las cosas son muy complicadas. Tengo preocupaciones que pertenecen a mi vida privada y que no voy a contar aquí", se retraía un poco. "Yo sé que doy parte de esa vida en la tele, pero hay parte también de esa vida íntima que sólo comparto con los míos”, contó un poco apesadumbradamente.

Leña al fuego



Lo cierto es que la entrevista de María Teresa Campos con Lecturas no ha gustado nada ni una parte... ni a la otra. "No me bajo a las cloacas. Hay enemigos que no merece la pena ni considerarlos", aseveró la matriarca de las Campos, que recibieron la respuesta de María Patiño.

"A mí nadie me va a despreciar profesionalmente como si fuera una marioneta en manos de un director. Ayer me encontré con Terelu en maquillaje y su actitud fue fría y distante. ¿Sentimiento de culpa? Ninguno. Tú verás lo que te compensa a ti en la vida", se posicionó la tertuliana.

A su vez, ella recibió contestación de la hermana de Terelu, Carmen Borrego, que ha sido la última en entrar y ha dejado caer una bomba: "Me da exactamente igual lo que digan esos señores. Yo les caigo mal pero ellos a mi también me caen muy mal".