La UE sentencia que no es necesario presentar las tarjetas de embarque para reclamar en caso de retraso de un vuelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en una sentencia que no es necesario presentar las tarjetas de embarque de un vuelo para reclamar una indemnización en caso de retrasos de más de tres horas. De acuerdo con la plataforma Reclamación de Vuelos, ello facilitará las cosas a la hora de que pasajeros afectados exijan una compensación.

El auto del pasado 24 de octubre de la sala octava del TIJUE decide sobre una reclamación presentada contra EasyJet por un vuelo ida y vuelta París-Venecia en febrero de 2014, que a su regreso a la capital francesa tuvo un retraso de 3 horas y 7 minutos.

La compañía se negó a indemnizarlos, por lo que recurrieron a la justicia, que condenó a EasyJet a pagarles 250 euros a cada uno de ellos en concepto de compensación.

No niega el retraso

EasyJet no niega el retraso, pero había rehusado compensar a los afectados porque no presentaron en la reclamación las tarjetas de embarque como prueba de facturación.

Tras varios fallos a favor de la compensación, la justicia francesa ha acudido a la europea para pedir que interprete el artículo 7 del reglamento europeo 261/2004 sobre compensaciones a los pasajeros en caso de retrasos y cancelaciones.

Ahora, el TIJUE resuelve que la indemnización no debe negarse a los pasajeros que sufren retrasos de más de tres horas en los vuelos basándose únicamente en que no presentaron junto a la reclamación la tarjeta de embarque. a menos que la compañía demuestre que no abordaron el vuelo en cuestión.

Si la aerolínea ha transportado a los pasajeros, que poseen una reserva confirmada, debe entenderse que ellos han cumplido el requisito de presentarse a la facturación con anterioridad al vuelo. "En tales circunstancias, no es necesario que prueben haber acudido a la facturación cuando presentan su reclamación".

Decisión vinculante

La plataforma Reclamación de Vuelos indica que esta decisión es vinculante a los tribunales europeos, por lo que ahora será más fácil obtener indemnizaciones en caso de retrasos de ese calibre.

"Supone un gran cambio para los pasajeros que una vez finalizado el vuelo tiraban las tarjetas de embarque"

“Supone un gran cambio para los pasajeros que una vez finalizado el vuelo tiraban las tarjetas de embarque o desaparecían de la aplicación de la aerolínea una vez pasada la fecha del vuelo”, señala Javier López, director de comunicación de la plataforma. "Es una circunstancia muy habitual que las aerolíneas han tratado de aprovechar a su favor cuando el pasajero quería reclamar un retraso".

“Esto no quiere decir que no sea conveniente guardarlas tras la sentencia, puesto que aportan información muy valiosa para probar los hechos. El consejo que siempre damos a los afectados es guardarlas”, agrega el director.