Bea Retamal, ganadora de 'GH 17', explica su rápida y traumática pérdida de peso

Bea Retamal, ganadora de Gran Hermano 17 explicaba recientemente a sus seguidores el porqué de su rápido adelgazmiento, una pérdida de peso que, con su constitución de por sí delgada, había llamado la atención a sus fans.

A través de Instagram uno de sus incondicionales le preguntó "¿Cuánto pesas? ¿Te gusta tu cuerpo?" y la influencer aseguraba que en verano se dio cuenta de que "algo iba mal" con eso.

"Este verano los nervios me pasaron factura y me quedé en 45 kg, lo malo de eso es que yo me veía bien y me empecé a dar cuenta de que algo iba mal cuando las tallas XS me estaban enormes. Ahora estoy en 49 kg y quiero conseguir llegar a los 50 kg y tonificar", explicaba.

Justo fue este verano cuando la exconcursante del reality de Telecinco sufrió la ruptura con Rodrigo Fuertes, Rodri, al que conoció en su edición de Gran Hermano y con el que además de una relación compartía un programa en MTMAD. Ahora tiene un nuevo canal en esa plataforma, que se llama Bea y punto.

Ahora ambos han rehecho sus vidas, Bea con un exnovio, Adrián Valenzuela, con el que ha vuelto y con el que se siente "a gusto, feliz. Siento ilusión. Me apetece estar con él". Por su parte, Rodri sale con Claudia, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.