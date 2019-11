La OSCyL lleva a la Semana de la Música de Medina (Valladolid) la banda sonora de 'Tiempos modernos' de Chaplin

En la 28 edición del festival, la formación, dirigida por Rubén Gimeno, revivirá la música de esta cinta de cine mudo en un concierto-proyección que arrancará a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal de la localidad vallisoletana, según ha informado la OSCyL en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, se trata de una segunda entrega de esta propuesta que la orquesta ya interpretó en el marco de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Como en ese concierto, la OSCyL abordará la partitura escrita por el propio Chaplin, mientras el "frenético" ritmo laboral y las peripecias del protagonista podrán contemplarse en la pantalla.

La banda sonora del filme, estrenado en 1936, incluye las canciones 'Hallelujah I'm a Burn', de John J. Husband y Harry McClintock; 'Prisoner's Song', de Guy Massey; 'How Dry Am I', de Irving Berlin, e 'In the Evening by the Moonligth', de James Bland.

La obra contó, además, con orquestaciones y arreglos de David Raksin y Edward Powell y fue grabada bajo la dirección de Alfred Newman, y la partitura original fue restaurada en el año 2002 por Timothy Brock para su interpretación en directo.

En el podio del Auditorio de Medina del Campo se situará de nuevo Rubén Gimeno (Valencia, 1972), quien ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica del Vallès (Sabadell) como director titular desde 2009 hasta 2016, tras dirigir la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia en una etapa en la que compaginó esa actividad con la de violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia.