Detingut un home a Alacant per acoltellar el seu germà i cremar la casa familiar de la qual tenia ordre d'allunyament

Les víctima va cridar el 091 demanant auxili, ja que el seu germà havia infringit l'orde d'allunyament que tenia en vigor pel que fa a eixe domicili i es va personar en la vivenda amb un ganivet amb el qual li va ferir en el braç mentre li amenaçava.

No obstant açò, va aconseguir escapolir-se de la casa i eixir al portal per a demanar ajuda. Quan els agents de la Unitat de Prevenció i Reacció (U.P.R.) van arribar al lloc i van pujar a l'immoble per a buscar l'agressor, el domicili estava ja en flames.

No obstant açò, els policies van aconseguir accedir a la vivenda i, una vegada en el seu interior, van trobar al presumpte agressor inconscient en el sòl d'una de les habitacions. Entre dos policies van poder traure-ho fins a l'exterior on van sol·licitar urgentment la presència d'una ambulància i dels bombers. Fins a l'arribada d'aquests indicatius els agents van tractar de reanimar-ho.

A la seua arribada, els servicis mèdics van assistir el presumpte agressor i autor de l'incendi que es trobava inconscient però amb signes vitals. De la mateixa manera va haver de ser atesa la víctima pels corts que presumptament li havia causat el seu germà.

Dos dels policies que van intervenir també van rebre cures mèdiques per intoxicació per fum i van ser traslladats a l'hospital, encara que al llarg de la vesprada van ser rebent l'alta.

Els bombers van aconseguir sufocar l'incendi. Agents especialistes de la Brigada de Policia Científica d'Alacant es van desplaçar fins al lloc per a la realització de la pertinent Inspecció Ocular Tècnic Policial. Pel que sembla, el presumpte autor havia amuntegat en el passadís de la vivenda un matalaf i gran quantitat de roba a la qual posteriorment va calar foc, segons les mateixes fonts.

El detingut, que va ser custodiat en l'hospital mentre era atès, va ser ingressat en els calabossos de la Comissaria Provincial d'Alacant després de rebre l'alta hospitalària. Els agents de la Unitat de Família i Dona de la Brigada de Policia Judicial seran els encarregats de realitzar les diligències d'investigació pertinents que permeten posar a disposició judicial al detingut.