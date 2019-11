Revilla pide el voto para el PRC en el Congreso y el Senado porque es "donde se reparte la tela"

El líder regionalista confía en la encuesta interna del PRC que muestra posibilidades de que su partido se convierta en la primera fuerza política de Cantabria, también en unas elecciones generales. "Si eres primero, tienes garantizado el segundo", ha agregado.

Y es que, en su opinión, "los 500.000 cántabros" deberían votar a los regionalistas porque "votar al resto es voto tirado". "Si esto que estoy hablando aquí lo estuvieran oyendo los 500.000, ya os digo que sacaríamos los 5 (parlamentarios), menos las familias de los afectados, pero los demás nos tendrían que votar todo el mundo. Los de derechas, los de izquierdas, los de allá, los de acá, porque el otro es un voto tirado, no vale para nada, absolutamente para nada", ha insistidio.

Revilla se ha pronunciado así durante el mitin que ha ofrecido el martes por la tarde, junto a los cabeza de las candidaturas del PRC al Congreso y al Senado en las elecciones generales del próximo domingo, José María Mazón y Fernando Fernández, respectivamente, en el Aula de Cultura de Somo.

El líder del PRC ha destacado que, con Mazón, ha sido "la primera vez" que se ha escuchado hablar de Cantabria en el Congreso y ha insistido en que el PRC es "el único" partido que "no es culpable" de esta nueva convocatoria electoral.

Por ello, ha hecho hincapié en que el PRC presenta el mismo programa reivindicativo (deuda de Valdecilla, infraestructuras viarias y ferroviarias, dependencia, Fundación Comillas, etcétera) de cara a las elecciones del próximo domingo. "Queremos que se haga el tren, queremos que se pague Valdecilla. Solamente estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben", ha apuntado.

Por su parte, el diputado nacional y candidato a la reelección ha puesto en valor la importancia de tener "voz y voto" en Madrid, ya que ha permitido la licitación de las obras del enlace de Quintanilla, la información pública de las expropiaciones del tren a Madrid, en los tramos Palencia-Alar del Rey, o la licitación del estudio informativo del tren a Bilbao.

"¿Creéis que si no tenemos voz o voto esto lo hubieran hecho? No. Estarían esperando al año que viene o al que viene, porque como nadie les presiona y, en el fondo les da igual, pues esto estaría allí. Pero como a nosotros no nos da igual, pues por eso lo han hecho", ha sentenciado.

De hecho, ha sostenido que "el único partido que defiende a Cantabria" es el PRC, por lo que ha pedido a todos los presentes a que se vuelquen y lleven el mensaje de los regionalistas "a todos los rincones" para que el domingo el PRC "sea la primera fuerza" para reivindicar los compromisos ya conocidos además de defender una agenda social o las pensiones.

Por último, Fernando Fernández ha asegurado que los regionalistas se van a "dejar la piel" para que la voz de Cantabria se oiga en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, y ha sostenido que "es muy importante duplicar" la representación para poder conseguir más logros de los ya alcanzados por Mazón en seis meses.

Además de las políticas que tienen que ver con el sector primario, Fernández ha apuntado que el trabajo de los regionalistas en la Cámara Alta se centrará en "pelear" por conseguir una ley nacional de educación y una ley de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste de los servicios; en "plantear" que los Presupuestos Generales del Estado contemplen partidas nominativas que, "por justicia e historia", corresponden a Cantabria; y en que el Estado desarrolle "medidas concretas" contra el despoblamiento de los pueblos.