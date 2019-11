Més fons contra la llista d'espera quirúrgica

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va donar a conèixer aquest dimarts com es gestionaran els diners del seu departament l'any que ve. Així, va anunciar que 35,2 milions d'euros aniran destinats a reduir les llistes d'espera en tots els nivells assistencials.

Per a poder complir amb aquesta missió, va explicar que contractaran a 128 treballadors per a optimitzar el rendiment dels quiròfans. I no sols això: un altre dels pilars en els quals posaran el focus serà la investigació, un aspecte clau de cara al futur.

Per això, destinaran 27,4 milions a impulsar fundacions i instituts així com a contractar a més investigadors. Sanitat també lluitarà contra la temporalitat que pateixen els treballadors del sector.

En aquesta línia va recordar que l'oferta pública d'ocupació (OPE) que es convocarà al gener de 2020 suposarà la convocatòria de 13.422 places (una xifra tan alta pel fet que condensarà les que corresponien a 2017, 2018 i 2019).

No van ser, no obstant això, tan esperançadores les notícies sobre l'encara pendent reversió de l'Hospital de Dénia (Alacant), un assumpte que de fet la consellera va evitar abordar durant la seua intervenció però que sí que va traure a relluir durant el debat posterior en Les Corts: “Segueix entre els objectius, encara que porta el seu temps”.

Departament de Rafa Climent

El de Sanitat no va ser l'únic departament que va donar a conéixer com manejarà els seus comptes el pròxim any vinent. El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, va informar que la seua àrea destinarà al voltant de 172 milions d'euros en polítiques industrials, més de 150 milions a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i 356 a Labora. L'objectiu, van dir, serà “apostar per l’econovida” i donar “estabilitat, continuïtat i confiança” a les empreses i a les persones que busquen treball o que vulguen aventurar-se a emprendre.

Un 5% més per a infraestructures

El titular d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va destacar que els comptes de la seua conselleria preveuen una inversió de 149 milions d'euros en infraestructures, un 5% més, per a millorar la xarxa viària autonòmica i garantir la seguretat viària.