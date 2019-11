Pedro Sánchez: "Ahora necesitamos un gobierno aún más fuerte que en abril"

¿Qué impresión sacó del debate del lunes en televisión?

Me quedó la tremenda preocupación de ver que la derecha sigue sin confrontar a la ultraderecha. Abascal hizo un discurso xenófobo, centralista, machista y abiertamente fascista, en algunos casos citando hasta a Ramiro Ledesma, y ni Casado ni Rivera se desmarcaron de él. Callaban y callaban.

¿Algo sí confrontaron?

No le respondieron ni una sola vez, comportándose como una derecha cobarde frente a una ultraderecha agresiva. Es muy preocupante ver cómo la ultraderecha se ha apoderado completamente de la derecha. Como demócrata me resulta inadmisible ver cómo PP y Ciudadanos se han revelado completamente incapaces de frenarles. Al revés, las derechas en España han dado alas a la ultraderecha. La han blanqueado. Su silencio es clamoroso ante sus barbaridades. Silencio ante el machismo o el odio a los extranjeros. Por eso nos toca a los progresistas frenar a la ultraderecha y plantarle cara.

¿Imaginó en algún momento un escenario electoral tan complicado?

La situación de Cataluña, la desaceleración… Hemos llegado hasta aquí por un bloqueo que sinceramente no creíamos que se iba a producir. Los españoles el pasado 28 de abril votaron con un mandato claro: avanzar frente a retroceder. Esperábamos más sentido de Estado por parte del PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos porque los españoles lo merecen. Pero el partidismo y no aceptar el resultado electoral se impusieron. Al final, las elecciones se van a celebrar cuando los mecanismos constitucionales dicen que se celebren y con independencia de las circunstancias que surgen en cada momento. Ahora bien, si antes necesitábamos un Gobierno fuerte, es evidente que ahora lo necesitamos aún más, porque España no tiene tiempo que perder. Y tengo la convicción de que es lo que también desea la inmensa mayoría de los españoles.

Todos los sondeos le dan como ganador. Pero también dicen que formar gobierno será muy complicado. ¿Garantizar la gobernabilidad es ahora totalmente irrenunciable? ¿Puede asegurar que no habrá terceras elecciones?

Estoy en deuda con todos los españoles que confiaron en el PSOE el 28 de abril y por eso en el debate fui muy claro. Fuimos los únicos que ofrecimos una solución al desbloqueo. Si las tres derechas suman, gobernarán como ya han hecho en Andalucía, Madrid, Murcia o Castilla y León. Y si no hay una mayoría alternativa, nos comprometemos a que gobierne quien ha ganado las elecciones. Miramos por el interés general de España, porque nuestro país necesita un Gobierno fuerte, no un Gobierno provisional o en funciones.

Es ese caso, ¿habrá Gobierno antes de 2020?

Si este domingo ganamos las elecciones con una mayoría amplia habrá un Gobierno fuerte en un mes. Ese es mi compromiso y lo cumpliré. En diciembre, Gobierno; en el primer trimestre de 2020, aprobado el techo de gasto; y a partir de ahí los presupuestos sociales que necesita España y que nos tumbaron la derecha y el independentismo.

Puesto que expresó su temor a gobernar con Podemos, ¿la alternativa ahora es un acuerdo o, si dan los números, un gobierno en minoría con abstención del PP?

Sinceramente, me parece agotador tener que hacer un sudoku electoral examinando todas las posibilidades sin saber aún qué fuerza nos van a dar a cada uno. Este domingo los españoles tiene la palabra y siempre aciertan. El PSOE no ha cambiado sus prioridades.

¿Cuáles son?

Queremos un Gobierno progresista; queremos un Gobierno fuerte, cohesionado, unido, del PSOE, pero con independientes de reconocido prestigio. Y queremos un Gobierno cuya gobernabilidad no dependa de las fuerzas independentistas. Creemos que después de las elecciones podremos cumplir esas tres condiciones.

La campaña exprés ha ensombrecido el debate de la economía, las pensiones, la financiación, la fiscalidad... Si gobierna, ¿qué medida económica acometerá en primer lugar?

Vamos a seguir implementando la Agenda del Cambio. No habrá una sola medida, sino una batería de propuestas para recuperar el tiempo perdido por la irresponsabilidad de la oposición. Una medida importante será crear una vicepresidencia económica desde la que Nadia Calviño coordine e impulse toda la acción del Gobierno en ese campo. Y también ponernos a trabajar de inmediato en la elaboración de unos Presupuestos que respondan a las prioridades sociales, económicas y medioambientales que tenemos por delante: los presupuestos sociales que necesita España.

¿Qué priorizaría más en política social?

La revalorización de las pensiones al 0,9% es un compromiso adquirido y será el primero en cumplirse.

La reforma laboral es otro de los asuntos a debate. ¿La derogará si vuelve al poder?

Ya hemos repetido muchas veces que derogaremos inmediatamente los aspectos más lesivos de esa reforma, como el artículo que regula el modo que tiene una empresa de descolgarse del convenio colectivo. O el que suspende el convenio si no se llega a un acuerdo para la renovación. O las modificaciones que se hicieron para rebajar los costes de despido improcedente. Hay que corregir provisionalmente todo esto.

¿La exhumación de Franco puede acabar beneficiando a Vox más de lo previsto?

En absoluto. Eso sería tanto como reconocer que en la sociedad hay una amplia población nostálgica del franquismo, y no es así. La ciudadanía es madura y democrática, y entiende que un dictador no puede estar en un lugar de honor. España debe ser siempre fruto del perdón, pero nunca producto del olvido.

¿Le preocupa el auge del partido de Abascal en los sondeos?

No hay nada más fuerte que la verdad.Nos toca a los progresistas frenar a la ultraderecha y plantarles cara. Los españoles tienen que agrupar el voto alrededor de la única opción que puede cerrarle el paso a la ultraderecha y formar un Gobierno fuerte. Ésa única opción es el PSOE.

¿Un último mensaje para este domingo?

En estas elecciones solo hay dos opciones: o votar al PSOE para que se forme un Gobierno fuerte o votar a cualquier otro partido para que lo impida. Los españoles deben decidir y, decidan lo que decidan, han demostrado en estos últimos 40 años que siempre aciertan.

Los disturbios y las protestas amparadas por el Govern, ¿certifican el fracaso de los gestos con independentistas?

No, en absoluto. Nadie debería esperar que un conflicto alimentado durante años, y que ahora ha llegado a su fin, se deshiciera sin más. El independentismo tiene que digerir la derrota. No habrá independencia, ni referéndum, ni autodeterminación. A partir de ese reconocimiento, comenzará la solución y la búsqueda de convivencia.

PEDRO SÁNCHEZ (Madrid, 1972), candidato por el PSOE Presidente del Gobierno desde junio 2018. Afronta sus cuartas elecciones generales como candidato del PSOE. Actualmente es secretario general de los socialistas, cargo que también ejerció entre 2014 y 2016, antes de ser descabalgado por una gestora.



¿Teme que la jornada de reflexión se vea alterada por las protestas anunciadas?

Sería un nuevo error del independentismo. Nuestra política en Cataluña se enmarca desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad. Es uno de los escenarios que manejamos, y para el que estamos preparados. La obligación del Gobierno es garantizar el derecho al voto.

¿Es clave que el 10-N el PSC sea la fuerza más votada?

Es determinante para el futuro de todos los catalanes que el PSC tenga un gran resultado, sin duda. El PSC es el centro de cualquier solución al conflicto de convivencia que existe en Cataluña. Es el punto de encuentro de las soluciones. Si ganan los extremismos, seguiremos alimentando la confrontación. Si gana la moderación, ganará la Constitución y el Estatuto.

