Óscar, en 'First dates': "No va conmigo la pluma como exaltación de la homosexualidad"

Óscar llegó este martes a First dates con un regalo muy especial para su cita, una ensaimada de Menorca, su lugar de residencia, para comenzar a conquistarle por el estómago.

El joven barcelonés afirmó en su presentación que "lo que no va conmigo es la pluma como una exaltación de la homosexualidad, es decir, que tú puedes ser como quieras y yo lo voy a respetar, pero es una cosa que no va conmigo".

Lidia Torrent fue la encargada de recibirle, y le preguntó intrigada por el regalo: "Que rico por favor. ¿Es para tu cita o es para nosotros?". El enfermero le contestó que "de momento es para mi cita y luego, ya veremos".

La camarera le dijo que la guardaban para el final de la cena y así sorprender a Davide, que fue su pareja en el programa de Cuatro. El italiano "de Cerdeña" reconoció que "los viajes son una parte fundamental de mi vida".

Ya en la mesa, comenzaron a hablar sobre música, ya que Óscar le había dejado en la barra la foto de su tatuaje con una clave de Fa porque una de sus aficiones es tocar el piano, mientras que el estudiante de odontología afirmó que "también toco el piano y, además, el saxofón".

En el postre, Torrent les llevó la ensaimada de Óscar. Cuando vio el plato, Davide no sabía que era: "¿Es una tarta de queso?", pero el enfermero le aclaró que la había traído él, le explicó lo que era y el italiano la probó mientras el barcelonés exclamaba: "¡A la mierda la dieta!'.

Al final, Óscar sí que quiso tener una segunda cita con Davide porque "creo que tenemos muchas cosas en común, me has gustado mucho físicamente y eres una persona que puedes aportarme". Por su parte, el italiano también quiso volver a ver al barcelonés porque "he estado muy a gusto y podemos hacer muchos planes juntos".