Álvarez de Toledo arranca lazos amarillos en TV3 y los tira a la papelera: "Los he dejado en su sitio"

La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha arrancado varios lazos amarillos atados en la barandilla de una escalera de los estudios de TV3 y los ha tirado a la papelera.

Álvarez de Toledo participa esta noche, a partir de las 22.00 horas, en el debate de candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre en Cataluña, en TV3, junto a Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens (En Comú Podem), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Cs), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).

A su llegada a los estudios de TV3, en Sant Joan Despí (Barcelona), Álvarez de Toledo se ha encontrado con lazos amarillos atados a la barandilla de una de las escaleras de las instalaciones de la cadena, ha desatado varios y los ha tirado a una papelera, imágenes que ha colgado posteriormente en su cuenta en Twitter.

"He llegado a TV3 para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto", comentaba la política, junto a un vídeo del momento. "He dejado los lazos amarillos en su sitio", continuaba en otra publicación, acompañada de una imagen de los lazos en la papelera.

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 5, 2019

He dejado los lazos en su sitio.



@TV3 pic.twitter.com/wQo4oefvEK — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 5, 2019

Arrimadas, a su paso por la misma escalera, también ha tomado imágenes de los lazos amarillos y ha escrito en Twitter: "La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista".