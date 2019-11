Abascal es cauto con los sondeos y pide no creer en "cantos de sirena"

Santiago Abascal no quiere confianzas de cara al 10-N. El líder de Vox, que ayer participó en un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas, apuntó que sería un «profundo error» dejarse llevar por las buenas expectativas que vaticinan los sondeos para su partido en las elecciones generales y llamó así a sus seguidores a no dejarse llevar por "cantos de sirena".

"No tenemos expectativas. Sería un profundo error, los españoles son soberanos y nos darán el apoyo que nos quieran dar", sostuvo Abascal en una entrevista en EsRadio. "Aceptaremos lo que los españoles nos den y con ello construiremos una alternativa patriótica", dijo, después de haber sido uno de los mejor parados por la crítica en el debate a cinco. Además, recordó lo sucedido en las elecciones de abril, cuando se generaron unas expectativas en torno a Vox que hicieron ver con cierta decepción los 24 escaños obtenidos en el Congreso, que sin embargo él defiende que fueron "una gesta política". Por eso Vox quiere ahora alejarse de los buenos pronósticos que apuntan todas las encuestas y sus dirigentes insisten en que aceptarán cualquier resultado que les deparen las urnas. De hecho, Abascal aseguró que su objetivo es "ganar las elecciones" y cualquier cosa que no sea la victoria "significará no haber logrado" ese cometido.

Abascal, en cambio, no profundizó en la marcha del empleo en el país y afirmó, por la tarde, que no conocía los datos del paro, y alegó que "estaba descansando" después de la celebración del debate. Una vez fue informado de los mismos, explicó que se trata de un dato "preocupante" que está apuntando los "brotes negros de la crisis que viene y que algunos no quieren afrontar".

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros se encargó ayer de reforzar el argumento del partido de extrema derecha en contra de la acogida de menores extranjeros no acompañados.