Casado apela al voto útil para el 10-N: "España no está para bromas"

Pablo Casado ve al PP como la "única alternativa" a Pedro Sánchez el 10 de noviembre. Este martes, el presidente popular volvió a apelar no solo al voto útil, sino "urgente y necesario" frente a Ciudadanos y Vox porque, según sus propias palabras, "España no está para bromas".

En un acto en Santander, Casado avisó que el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones que quiere "volver a pactar" con ERC y JxCat y contar con la abstención de Bildu para gobernar. Algo que lo "incapacita", según Casado, para seguir siendo presidente del Gobierno, aparte del hecho de que "no cree en la nación española y no ha respondido a sus preguntas en este sentido, además de no explicar lo que quiere para España", en referencia al debate a cinco. "Mostró silencio e inseguridad" sobre los pactos poselectorales, sostuvo.

Por eso, Pablo Casado advirtió de que "no hay nada más patriótico en España que echar a Sánchez" para lo que ha pedido recuperar el voto para los suyos, frente a otros del centroderecha y de izquierda que plantean políticas "de barra de bar" porque nunca han tenido la responsabilidad de gestionar. "Pedimos la unión de todos los españoles que quieren un cambio. Hay que recuperar el espíritu de España Suma que planteamos antes de las elecciones y las encuestas", dijo el candidato. Los suyos, añadió, son "la única alternativa", por lo que reduce la cita electoral al bipartidismo.

"Votar al PP es votar garantía" y apostar por equipos "que ya han estado en otras tempestades". Con esto se refirió tanto a la situación en Cataluña como a la coyuntura económica. De hecho, habló directamente de "crisis" y acusó a Pedro Sánchez de "mentir a los españoles como ya hizo Zapatero" en su momento.

Recuperó el presidente del PP su tono más duro al hablar de este asunto. Apuntó que si Sánchez sigue en La Moncloa llevará al país a la "ruina más absoluta". Para el ahora líder de la oposición es urgente que el PP gobierne ya, a partir del 11 de noviembre, ahora que ya "ha llegado la crisis" para adoptar medidas para paliarla y no dentro de cuatro años. "No juguemos con el voto, es gratis y puede salir muy caro".

Ya por la tarde, en otro acto en Oviedo, Casado esgrimió que el PSOE "ya no puede negar" la mala dinámica del empleo. Con sus políticas, sostuvo Pablo Casado, Sánchez está "destruyendo el Estado del bienestar", y la solución para que los españoles no pierdan su puesto de trabajo "es que Sánchez pierda el suyo el domingo". Para el líder popular "hay que botar, con b", al actual presidente. Y el candidato insistió en que la solución pasa por Génova. Explicó que "si no queremos repetir lo que se ocurrió en abril, no hay que votar lo que se votó en abril" e incidió en la idea de que solo hay dos opciones: PSOE o PP. "Quien no quiera a Sánchez, solo puede apostar por estas siglas, por las que unen", concluyó, porque para él, su partido representa "el proyecto que puede ganar" a los socialistas en las urnas.