10N.- Illueca rebutja Intu i diu que contradiu la Declaració d'Emergència Climàtica del Consell

Illueca, qui va recórrer la zona acompanyat per militants de Podem Paterna, aposta per la preservació d'una zona "d'alt valor estratègic i ecològic per a respondre les necessitats dels veïns i dels valencians en general". Segons el candidat d'UP, es tracta d'una zona que constitueix, juntament amb l'Horta i el Parc Natural de l'Albufera, "un dels últims pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València".

No obstant açò, lamenta que el macro projecte britànic "pretén urbanitzar i asfaltar més d'un milió i mig de metres quadrats -comptant les vies d'accés- en un àrea ja saturada de centres comercials", segons ha informat Unides Podem en un comunicat.

"La reformulació del projecte Port Mediterrani, inicialment rebutjat pel Govern valencià per incomplir els paràmetres mediambientals, és ara defesa pel PSOE amb la denominació Intu Mediterrani", ha assenyalat Illueca, que denuncia que les conseqüències d'urbanitzar la zona "suposarien, a part de destruir La Mola, d'una inassumible pressió hídrica -estimada en un consum de dos hectòmetres cúbics anuals- i d'afectar negativament el comerç local de Paterna i la seua àrea, una gran destrucció d'ocupació".

Segons sosté, contràriament al defès pel PSOE, "diversos estudis certifiquen que per cada lloc de treball creat, es destruirien entre dos i tres dels ja existents", en una de la zones amb "major saturació comercial d'Espanya, de 8 a 10 centres comercials en un àrea de 10 quilòmetres, amb la qual cosa, a part de la destrucció d'ocupació local, es produiria un transvasament d'ocupació d'altres centres comercials que es veurien obligats a tancar".

A més, recalca que perquè Intu Mediterrani fora rendible, "necessitaria una visita anual de 25 milions de vehicles el que es tradueix en un increment de més de 16.000 vehicles diaris en la ja saturada CV 35".

Podem Paterna, a través del seu grup municipal Paterna Sí Pot, va presentar en l'anterior legislatura una moció de protecció del paratge natural de la Mola que va tirar endavant "però que no s'ha dut a terme en ser bloquejat tant pel PSOE com per Compromís a través de Carles Martí, regidor d'Urbanisme i Medi ambient".