El 'Universo Blade Runner' inunda Alicante con un ciclo que une arte, ciencia y tecnología

Así, del 9 al 27 de noviembre, se rendirá homenaje a la película de Ridley Scott a través de diferentes actividades englobadas bajo el lema 'Universo Blade Runner', un Ciclo expositivo que aúna arte, ciencia y tecnología. La muestra albergará talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, debates, actividades familiares, cine y música inspirados a partir de la propia película, la ciencia ficción y la robótica.

'Universo Blade Runner' está pensado para interactuar, aprender y experimentar con el arte la ciencia y la tecnología. El día 12 de noviembre tendrá lugar la inauguración en Las Cigarreras. A partir de las 19.00 h el público podrá disfrutar de las Exposiciones permanentes que acogerá el centro cultural como 'Miradas y neones', un compendio de obras de diferentes artistas plásticos creadas a partir de un fotograma de la película; 'The great Spectacle' donde a través de la instalación de Patricia Moreno nos acercaremos al arte a través de los efectos ópticos. Las 'Ciber Esculturas' del artista Dominic Elvin conformarán también el espacio expositivo permanente de esta muestra.

El cine será una de las actividades principales dentro de 'Universo Blade Runner'. La película de Ridley Scott será proyectada en Las Cigarreras el jueves 21 de noviembre. Además, previo a este pase, se podrá asistir a la proyección del documental 'Mundos Replicantes', un documental sobre la película realizado por Movistar+ donde cineastas, expertos en IA, robótica, arquitectura o filosofía reflexionan sobre las incógnitas que nos plantea el universo de la película.

El sábado 23 se volverá a proyectar la película de Scott, esta vez interpretando varios artistas alicantinos la banda sonora en directo, mediante la creación improvisada de música electrónica, detallan los impulsores de esta agenda cultural en un comunicado.

DEBATES

Otro de los "platos fuertes" del ciclo serán los debates. El dia de la inauguración se podrá disfrutar del debate 'Arte en Blade Runner en tres miradas' con el profesor de la Universidad de Nueva York Dionisio Cañas entre otros. Mientras que el viernes 22 en la Sala Clan Cabaret se debatirá sobre 'El tiempo de los robots', un encuentro donde intervendrán grandes expertos en cine, ciencia y ficción y que girará en torno a la robótica, los robots, su imagen pública, la tensión natural/artificial y la respuesta a la cuestión de la muerte. Uno de sus participantes, el Catedrático de Historia de la Tecnología Javier Ordóñez, ya asesoró a Amenábar en su película Ágora.

Además, el sábado 23 se concentrarán en Cigarreras la mayoría de actividades. Por la tarde, el ciclo tendrá espacio para grandes retos y actuaciones. En '¿Con qué sueñan los Androides?', el periodista científico, Óscar Menéndez, y la robot Atenea serás los maestros de ceremonias de este Test de empatía, donde el público asistente deberá averiguar si su interlocutor es una máquina o un humano.

También habrá humor de la mano de Raquel Sastre, humorista y guionista de la Paramount Comedy, Órbita Laika o La Que se avecina, quien presentará en clave del humor el monólogo científico 'Los límites de lo humano" para hablarnos de transhumanismo. La programación de actividades familiares tendrá lugar durante la mañana del sábado 23. Los participantes podrán disfrutar de talleres tecnológicos, proyecciones y charlas de ciencia para disfrutar en familia.

Dentro del ciclo se han programado actividades paralelas en otros lugares de Alicante: debates con expertos en Inteligencia Artificial, profesionales de la comunicación y la literatura en lugares como Torre Juana OST o Fnac. Söda Bar, El impulso Heroico o Level acogerán recitales de poesía y conciertos de música electrónica y underground relacionados con el film, abiertos a todo el público.Todas las actividades del ciclo serán de libre acceso salvo el debate que acogerá la Sala Clan Cabaret que tiene un valor de entrada de 5€ con consumición.

'Universo Blade Runner' es una idea original de Sr. Nadie Subcultura Recording, WATR (We Are the Robots), El Caleidoscopio, ROS Film Festival, y ha resultado ser la propuesta mejor valorada dentro de las Subvenciones de proyectos culturales que otorga el Ayuntamiento de Alicante. Las Cigarreras será el primer centro cultural que acoge Universo Blade Runner. El ciclo viajará a final de noviembre a la Factoría Cultural de Avilés.