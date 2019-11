'OceanografiX: sexe en l'aquari' destapa els enigmes del sexe animal amb monòlegs de biòlegs i entrenadors

Inspirades en les 'Dark sessions, sols per a adults' de l'aquari de San Francisco (Estats Units), aquests cinc diàlegs d'humor arriben a l'Oceanogràfic en dos sessions el dijous 14 i el divendres 15 de novembre.

La zona de pingüins de l'hàbitat d'Antàrtic, "acollidora per si mateixa", estarà decorada per a l'ocasió emulant un elegant cabaret, on els 'actors' realitzaran els seus monòlegs amb música en directe i vídeos explicatius dels continguts biològics.

Aquesta activitat es planteja com una cosa íntima, amb l'objectiu de reforçar el sentiment d'equip i motivar els empleats seleccionats per a interpretar part de l'espectacle, detalla l'espai en un comunicat.

ÀTOMS SOTA L'AIGUA

Dins de la programació de l'Oceanogràfic per la Setmana de la Ciència, fins al 17 de novembre, també destaca la inauguració de l'exposició 'Àtoms sota l'aigua', en coincidència amb l'any internacional de la taula periòdica dels elements.

Es pot veure en la rampa que uneix l'àrea de Tropicals amb l'entrada a les Illes Oceàniques dels lleons marins, amb 18 grans panells que relacionen la taula periòdica amb la fauna i flora de l'aquari.

La col·lecció estarà oberta sine die, en principi, després que la seua versió itinerant haja passat pel Museu de Ciència i de l'Aigua de Múrcia, i viatjarà el 19 de novembre al Museu de la Ciència de Valladolid. Està produïda per l'Oceanogràfic i dirigida pel divulgador científic Manuel Toharia.

ANIVERSARI DE KYLU

Altres propostes són les celebracions del 'dia del professor' (dissabte 9 de novembre) i el 'dia del soci' (dissabte 16) i un aniversari, el de la xicoteta beluga Kylu (divendres 15), que aporta dades inèdites sobre la seua espècie als científics de la Fundació Oceanogràfic.

La seua existència i creixement en l'Oceanogràfic suposa "tot un regal per a la ciència". Gràcies a la possibilitat d'accedir a l'animal, els investigadors estudien aspectes de la seua fisiologia com la seua funció pulmonar, vocalitzacions o el sistema immune. Fins i tot han pogut realitzar per primera vegada ecocardiografies en aquesta espècie.

Per a la celebració, un grup d'escolars assistirà a l'entrega del pastís de gelat i gelatina preparada pels seus cuidadors. També coneixeran de mà dels entrenadors quines cures ha requerit la criança del xicotet Kylu des del seu naixement.

La jornada del 16 de novembre tindrà una cita especial amb l'humor, amb els monòlegs sobre ciència de Juan Junoy, catedràtic de Biologia Marina i pertanyent al grup d'humoristes Big Van, a les 11, 12.45 i 16 hores, oberts al públic en l'espai del pingüins.

Junoy ha aconseguit unir el seu sentit de l'humor a la seua carrera com a professor i investigador amb nombroses publicacions científiques, participacions en congressos o llibres com el titulat 'Si venimos del mono ¿por qué somos tan cerdos?'.