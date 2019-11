Risto Mejide vuelve a 'Todo es mentira' tras su baja con una camisa en la que pone "prensa española, manipuladora"

Risto Mejide volvió este lunes a su programa Todo es mentira tras estar una temporada de baja por paternidad. Laura Escanes, dio a luz a su hija Roma el pasado 2 de octubre y, desde entonces, Marta Flich ha estado conduciendo el espacio de las tardes de Cuatro.

Por lo tanto, el jurado de Got Talentse ha perdido polémicos momentos como la incómoda entrevista de Marta Flich a Pablo Iglesias o sucesos históricos en España como la exhumación de Franco o la tensión en Cataluña por la sentencia del 'procés'.

Aun así, Risto Mejide no ha querido desperdiciar la oportunidad de dar su opinión al volver a su programa y ha aparecido vestido con una camisa en la que ponía "prensa española, manipuladora", lema que se ha estado coreando en las manifestaciones. De hecho, durante el programa de este martes ha continuado llevando la misma prenda.

"Hacía tiempo que quería volver de esta manera, espero que lo podáis leer bien todos", dijo el presentador apartándose la corbata para que se pudiera ver el mensaje.

Aun así, el barcelonés ya se pronunció sobre este tema con un mensaje de audio que envió a su programa el 22 de octubre en el que decía que estaba teniendo lugar una "guerra por la verdad" que no estaba en ningún vídeo ni en ningún tuit. "La verdad no es lo que hemos dicho desde nuestro programa, porque le falta todo aquello que hemos dejado de decir", declaró en su intervención. "Si editas un vídeo ya lo estás manipulando, ya estás obviando una parte que seguramente era importante para alguien".

Pero en su mensaje, Risto Mejide también aplaudió la labor que sus compañeros, Marta Flich, Antonio Castelo, Miguel Lago y Elsa Ruiz, habían hecho en su ausencia y alabó en particular a la que lo sustituyó en el papel de presentador: "Lo has bordado, compañera. La entrevista a Pablo Iglesias me tuvo pegado a la televisión".