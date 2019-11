Hasta hace poco, la telenovela argentina Patito feo, emitida en Disney Channel, parecía haber caído en el olvido. Ahora, diez años después, los muchos telespectadores que la disfrutaron se encuentran consternados por la forma en la que la ficción ha vuelto a ser noticia: Juan Darthés está en busca y captura por la Interpol tras haberse negado a ingresar en prisión por el delito de violación de la entonces menor Thelma Fardin, compañera de reparto, del que se le acusa.

Tal y como hizo público el pasado año la joven, de la mano de la organización Actrices Argentinas, Darthés la violó cuando solo tenía 16 años, frente a los 45 de él. Todo ocurría, según declaró Fardin, en un hotel de Mangua en el 2009, donde el reparto de Patito feo descansaba de la gira que llevó a los actores infantiles, en compañía de Darthés como adulto responsable, a dar conciertos por Latinoamérica y España.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", explicó la actriz, ahora una de las caras más visibles del #MeToo argentino, conocido como #Miracómonosponemos.

La respuesta de Darthés

Tras la petición de arresto de la Interpol, el abogado del actor ha asegurado que su cliente está dispuesto a colaborar con la justicia de Nicaragua y, aunque está preocupado por los hechos que él sigue negando, quiere demostrar que es inocente.

"Nadie está preparado para recibir una noticia de este tipo, pero Juan tiene el apoyo de su familia y saben cómo es", ha explicado. Cabe destacar, además, que aún se desconoce si el actor será juzgado en el país donde cometió el presunto delito o en Brasil, el suyo de origen, debido a la falta de acuerdos de extradición que existen entre ambos.

Otros delitos sexuales

Del que debe responder ahora antes las autoridades nicaragüenses no es el único delito sexual de Juan Darthés. El actor brasileño ya fue denunciado en 2017 por la argentina Calu Rivero, y tras ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente por falta de pruebas.