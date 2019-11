La bronca entre David Bisbal y Rosario Flores en 'La Voz Kids': "A mí no me hables en todo el programa"

La segunda noche de batallas de La Voz Kids brindó actuaciones que dejaron a los coaches del concurso con la boca abierta. Entre ellas la de Irene Gil, Miguel Martín y Laura Valle, que tras la interpretación de How deep is your love dieron paso a un robo que indignó a Rosario Flores: "¡Tongo! ¡Tongo!", gritó la cantante.

Y es que las voces del equipo de Vanesa Martín y Pastora Soler no solo captaron la atención de la coach y de su hermana, Lolita Flores: David Bisbal y Niña Pastori estaban dispuestos a quedarse con Irene, quien, junto a Miguel, se quedó fuera del concurso.

En este sentido, ambos planearon robar a la concursante, pero no lo manifestaron ante sus compañeros porque optaron por una jugada "estratégica", en palabras de la presentadora, Eva González. En cambio, las hermanas Flores anunciaron sus intenciones desde el principio, lo que obligó a Bisbal a darse prisa en actuar.

Por ello, cuando arrancó el tiempo de robo, el almeriense apretó el botón inmediatamente, adelantándose a Rosario Flores, quien manifestó su disgusto tras la decisión de su compañero. "¡Pero si Eva no había acabado de hablar!", gritó indignada la artista.

"Ha dicho ‘comienza el tiempo de robo", respondió David Bisbal entre risas, a lo que Lolita Flores contestó: "Eva no había terminado de dar el robo y ya le has dado. A mí no me hables en todo lo que queda de programa". Por otro lado, la madrileña dio una advertencia: "Las últimas seremos las primeras", sentenció.

"Tú deja la mano quieta y no la quites", le aconsejó también Lolita a su compañera, que se encontraba visiblemente decepcionada tras perder la oportunidad de incluir a Irene en sus filas: Vanesa Martín había definido a la talent como "un animal de la escena".