Vox: Si Compromís es posiciona clarament en la mateixa línia que els nacionalistes catalans demanarem la il·legalització

En la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, Vega ha assenyalat que el seu partit defèn la il·legalització de partits nacionalistes com és el cas dels catalans i també del PNB perquè "l'única cosa que pretenen és fragmentar l'Estat i trencar l'ordre constitucional".

"Compromís pareix que va en una línia a vegades una miqueta més suau que els partits nacionalistes, però la deriva que està prenent a la Comunitat Valenciana és molt similar a la dels partits nacionalistes i és una qüestió que haurem de veure en el temps", ha afirmat.

Així, ha assenyalat que és "una línia molt fina" que encara no ha traspassat, però des de Vox estaran "molt vigilants".

El president de Vox en la província de València i també diputat, José María Llanos, ha explicat en tot cas que quan proposen aquesta il·legalització de partits "que van contra la Constitució" no es tracta de "dir a, b o c", sinó que una vegada es plantejara la modificació legislativa es faria un estudi per a veure qui "accepta les regles constitucionals i qui vol destruir el marc constitucional, la unitat nacional".

"No es pot plantejar a priori qui sí i qui no, alguns ja ho sabem perquè pareix molt evident que entrarien en eixa llista, uns altres un dia sí i un altre no", ha asseverat.

Respecte a aquesta qüestió, la portaveu adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha respost que "amb l'extrema dreta no es debat, a l'extrema dreta li la combat". "Ens fa somriure en aquests moments, no considere que siga una qüestió seriosa", ha assenyalat.

També s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, que en ser preguntat si veu bé la proposta d'il·legalització de partits nacionalistes explicant que la seua formació planteja un límit de representació en el Congrés, tal com succeeix en altres països d'Europa, perquè "en la construcció d'Espanya han de deixar de decidir els que no creuen a Espanya".