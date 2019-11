Vox sobre Compromís: Si se posiciona claramente en la misma línea que nacionalistas catalanes pediremos su ilegalización

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Vega ha señalado que su partido defiende la ilegalización de partidos nacionalistas como es el caso de los catalanes y también del PNV porque "lo único que pretenden es fragmentar el Estado y romper el orden constitucional".

"Compromís parece que va en una línea a veces un poquito más suave que los partidos nacionalistas, pero la deriva que está tomando en la Comunidad Valenciana es muy similar a la de los partidos nacionalistas y es una cuestión que tendremos que ver en el tiempo", ha afirmado.

Así, ha señalado que es "una línea muy fina" que todavía no ha traspasado, pero desde Vox estarán "muy vigilantes".

El presidente de Vox en la provincia de Valencia y también diputado, José María LLanos, ha explicado en todo caso que cuando proponen esta ilegalización de partidos "que van contra la Constitución" no se trata de "decir a, b o c", sino que una vez se planteara la modificación legislativa se haría un estudio para ver quiénes "aceptan las reglas constitucionales y quiénes quieren destruir el marco constitucional, la unidad nacional".

Así, "si antes de ese estudio algunos cambiaran su contenido evidentemente no entrarían en el tipo que responde a un partido que debe ser ilegalizado" pero si entran en el contenido tipificado como partido que debe ser ilegalizado "aparecerá en la lista" de partidos a ilegalizar.

"No se puede plantear a priori quiénes sí y quiénes no, algunos ya lo sabemos porque parece muy evidente que entrarían en esa lista, otros un día sí y otro no", ha aseverado.

Respecto a esta cuestión, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Álvaro ha respondido que "con la extrema derecha no se debate, a la extrema derecha se la combate". "Nos hace sonreír en estos momentos, no considero que sea una cuestión seria", ha señalado.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, que al ser preguntado si ve bien la propuesta de ilegalización de partidos nacionalistas explicando que su formación plantea un límite de representación en el Congreso, tal y como sucede en otros países de Europa, porque "en la construcción de España deben dejar de decidir los que no creen en España".