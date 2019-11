Casado lamenta no haber podido visitar Valdecilla pero vuelve a comprometerse con su financiación

Así lo ha afirmado durante un acto con profesionales sanitarios en Santander, organizado por el PP en el Hotel Santemar, en el que ha vuelto a resaltar su vínculo con Cantabria -se ha definido como "medio cántabro"- y con Valdecilla -donde han trabajado varios miembros de su familia-, al que considera "uno de los hospitales más importantes de España" y un "referente" en la salud nacional del que hay que estar "orgullosos".

Por todo ello, ha asegurado que "siente" no haber podido visitar Valdecilla en su visita a Cantabria, la cual, según ha explicado, quería hacer coincidir con el 20 aniversario del derrumbe del hospital el 2 de noviembre de 1999, en el que hubo varios fallecidos, y también en este año que el hospital cumple 90 años.

"Me hubiera gustado estar en Valdecilla", ha dicho Casado que ha recordado que el PSOE y el PRC "han estado allí". De esta forma, ha aludido a la negativa que, según la versión del PP, dio consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez -elegido para el cargo por el PSOE-, a permitir que el líder del PP visitara Valdecilla, un impedimento que los 'populares' atribuyen al "sectarismo" de los socialistas.

A esta negativa también se ha referido la líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha asegurado que desde Sanidad les han puesto "décenas de excusas" y "obstáculos" para impedir que Casado visite Valdecilla, algo con lo que, a su juicio, los socialistas quieren "sepultar" el "mayor éxito" de gestión del PP: empezar y terminar las obras de Valdecilla. "Necesitan hacer desesperadamente que se olvide", ha dicho Buruaga.

Tanto Casado como Buruaga han asegurado que los 285 millones invertidos en sufragar las obras del 'nuevo Valdecilla' "las han traído los gobiernos del PP". El líder nacional de los 'populares' ha reivindicado que "tuvo que venir el PP" para que llegara esta financiación.

También el líder del PP ha reivindicado el hecho de que tuvo que ser con un Gobierno del PP en Cantabria, en el que la actual presidenta del PP era consejera de Sanidad, con el que se pudieron culminar las obras en solo 16 meses.

Al margen de este asunto, Casado ha aprovechado este encuentro con los profesionales sanitarios para exponer el plan de salud del partido que, entre otras medidas, incluye la libre elección de hospital, centro de salud y profesional y un censo nacional de personas con alzheimer; una cartilla de vacunación para toda España y una cartera de servicios básicos, o la revisión de las retribuciones de los profesionales de salud y de los complementos retributivos, entre otros.

"Estamos con vosotros", ha dicho a los profesionales sanitarios, que, según Casado, "son muy pocos reivindicados" por la política.

Sin embargo, el ha asegurado que se siente como "uno de ellos" porque "conoce muy bien el sector" al que pertenece buena parte de su familia. Por ello considera que cree que deben de tener "mejor retribución" y potenciar su "consideración" y "admiración" en la sociedad.

Además, ha anunciado que, si llega a presidente del Gobierno, su Ejecutivo pondrá en marcha una Estrategia Nacional para ayudar a la financiación de los alimentos de las personas celiacas y de los tratamientos para diabéticos no cubiertos por la Seguridad Social.

Casado ha reivindicado que "hay que apostar por la inversión en salud" en profesionales, equipamientos y hospitales -en los que "se va a volcar"- y no en gastos derivados de la "falta de coordinación" y las "duplicidades" del sistema de salud.

BURUAGA

Por su parte, Sáenz de Buruaga, ha reivindicado al PP como la "única garantía" para mantener los servicios públicos que sustentan el Estado de Bienestar y financiarlo, algo para lo que "la única forma" de hacerlo es con crecimiento económico y el empleo y la buena gestión.

A juicio de Buruaga, "salta a la vista" que se vive un deterioro de la calidad asistencial en sanidad sin precedentes en Cantabria, "especialmente en Atención Primaria".

"Cuando Gobierna la izquierda, la sanidad pública retrocede", ha dicho Buruagam que considera que en estos momentos todos los "retos" de la sanidad han vuelto, "como las facturas", "al cajón". Así, ha vuelto a insistir que con el actual Gobierno PRC-PSOE "se ha vuelto a las andadas" y se está volviendo a la deuda sanitaria.

También ha criticado que se han "paralizado" las obras de infraestructuras sanitarias y no se han iniciado las "nunca empezadas", como las previstas en el Hospital de Laredo.

Además, ha señalado que mientras que en la legislatura de Gobierno del PP en Cantabria se logró aprobar un pacto por la sanidad pública, el actual Ejecutivo regional PRC-PSOE "llevan 4 años de conflicto permanente" con los profesionales. "Siguen sin entender que lo mejor del sistema sanitario está dentro de él", ha asegurado.

También ha señalado que hay un déficit de profesionales y la sanidad cántabra no cuenta ni con "ordenación" ni con "política de recursos humanos" y funciona a golpe de "parches".

A modo de resumen, Buruaga ha señalado que "por la izquierda no hay salidad no para España ni para Cantabria". Así ha reivindicado que el PP logró grear 7 millones sde empleo, incrementar pensiones que "otros dejaron congeladas" y "rescatar" el Estado Bienestear que "otros dejaron quebrado". Según ha dicho es la "política del desorden" y "despilfarro" de la izquierda "la que avoca al desmantelamiento de lo publico" y no el PP.

"Hemos hecho mucho", ha dicho Buruaga, que ha señalado que ahora se necesita un Gobierno "que se comprometa con Cantabria y Valdecilla", "no con papelucos que no sirven para nada" sino con partidas presupuestarias.

Así ha reivindicado que los 285 millones que el Estado invirtió en Valdecilla ·los han traídos los gobiernos del PP" y ahora con el PSOE "han vuelto a cero". "Otra vez volvemos a los mismo, a incumplimientos con Valdecilla y Cantabria", ha añadido.

También ha señalado que se necesita un Gobierno que aborde la reforma de la financiación autonómica y que ésta sea "sensible" con Cantabria. Así, ha asegurado que desde el PP de Cantabria se reivindicará "gobierne quien gobierne" en España que la comunidad "no pierda un solo euro" porque es en la financiación autonómica donde la sanidad en Cantabria "se la juega".

Ha afirmado que, en lo relativo a la financiación autonómica, en el partido estarán "mucho más tranquilos" si en el Gobierno de España está "el partido del crecimiento económico y empleo" -el PP, para ella- porque "no se puede distribuir algo que no se tiene".

En cuanto al empleo, Buruaga ha lamentado que Cantabria "vuelve a ser farolillo rojo" en destrucción de empleo y generacióon de paro, creciendo en ello "por encima de la media" de España, algo que, según la dirigente del PP es difícil dadas las cifras "récord" que está consiguiendo, según ha dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez.

FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS

Casado ha llegado a su cita con los profesionales sanitarios con cerca de 30 minutos de retraso sobre la hora prevista y, antes de entrar en el salón donde se ha celebrado el acto, se ha realizado varias fotos que le han reclamado, sobre todo, jóvenes que participaban en el mismo hotel en otro evento.

También antes de entrar en el salón, un niño se ha acercado al líder del PP y le ha entregado un dibujo en el que, según ha mencionado Casado en su intervención, se le ve a él mismo llevando una bandera de España. Ha explicado que el autor del dibujo es un niño que ha estado ingresado en Valdecilla.