Un detingut per furt s'escapoleix del calabós de la Ciutat de la Justícia de València, el segon fugit en un mes

Segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores, el detingut s'hauria escapolit del complex sobre les 11 hores després de burlar les mesures de seguretat. La Policia Nacional, encarregada de custodiar aquests calabossos, ha obert una investigació i està buscant l'escapolit.

El passat 7 d'octubre va haver-hi una altra fugida en la Ciutat de la Justícia. Es tractava d'un reclús de la presó valenciana de Picassent que es trobava en les instal·lacions judicials.

Aquest reclús havia comparegut en el Jutjat penal 18 de València. El juí es va celebrar segons el previst amb la presència de l'acusat i es va saldar amb un acord de conformitat entre la Fiscalia i la defensa.

En virtut d'eixe acord, la magistrada va dictar una sentència in voce per la qual es condemnava l'acusat a tres anys i un dia de presó com a autor d'un delicte contra la salut pública, en la seua modalitat de substàncies que no causen greu dany a la salut en quantitat de notòria importància, amb la concurrència de l'atenuant de drogoaddicció.

A més, la titular del jutjat li va imposar una altra pena, de quatre mesos i vint dies de presó, per un delicte de conducció de vehicle a motor sense el corresponent permís, en aquest cas amb l'apreciació de la circumstància agreujant de reincidència.

Aquest pres va ser detingut el 9 d'abril del 2019 en un control policial en l'autovia A-7, al seu pas per Sagunt, mentre conduïa sense permís un cotxe en el maleter del qual van ser trobats 32,6 quilos d'haixix.