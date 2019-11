El PSPV demana la dimissió d'Eva Ortiz (PP) per donar informació "parcial i manipulada" i aquesta es reafirma

Després que aquest dilluns Ortiz assegurara que Inspecció de Treball mantenia oberta una investigació a les empreses Mas Mut i Comunicacions Els Ports, vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, després de la denúncia presentada pel PP, que considera podia haver-hi un delicte contra els drets dels treballadors i frau en les subvencions, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social ha confirmat l'absència d'irregularitats, així com que no s'han incomplit els requisits establits per al seu reconeixement ni que les ajudes hagen sigut destinades a finalitats diferents de les previstes legalment.

El director territorial de la Inspecció de Treball a la Comunitat Valenciana, Francisco Rogero, subscriu aquestes certificacions, en les quals constata que eixa va ser la conclusió de l'actuació inspectora després de l'examen de la documentació continguda en els expedients administratius existents en el Servef i la resta de les comprovacions dutes a terme. L'actuació inspectora a les dos mercantils va concloure "sense que pel funcionari actuante s'hagen constatat irregularitats".

El diputat socialista José Muñoz ha criticat que Ortiz "va entregar documentació parcial" i va donar una informació "com a veraç quan era una mentida per a intentar generar una situació absolutament falsa". A més, ha criticat que la diputada del PPCV no haja rectificat un dia després i haja intentat "confondre" de nou, per la qual cosa "solament cap en aquest cas la dimissió".

El síndic socialista i sotssecretari general del PSPV, Manolo Mata, també ha apuntat que aquest va ser "un atac gratuït" perquè Eva Ortiz "ja sabia que estava arxivat" des de fa mesos aquest expedient i ho ha condicionat a la campanya electoral, la "desesperació" i el "passat del PP". Ha reiterat també que els 'populars' porten "30 anys fent la vida impossible a Puig", que "no és un president amb 15 milions a Andorra, és honrat i declara el que té".

Mata ha remarcat que el PP té tot el dret a presentar les denúncies que considere, però ha qüestionat per què "no espera el resultat". "No et pots preocupar de saber com va això?", ha preguntat, lamentant que a Ortiz "la veritat li era igual".

A més, ha incidit que "encara que fora veritat tot el que diu no és delicte, és una irregularitat administrativa" i si hi ha subvencions mal donades la primera interessada a saber-ho és la Generalitat. "Puig, són les quatre lletres maleïdes que té la dreta", ha resolt.

EL PP INSISTEIX I AMPLIARÀ LA DENÚNCIA DILLUNS

Prèviament ha comparegut Eva Ortiz, que en roda de premsa ha reiterat que a ells com a denunciants no se'ls ha comunicat l'arxiu i "ahir aquest expedient no estava arxivat perquè es van fer les telefonades pertinents abans de vindre". Així mateix, ha advertit: "Que jo passe per davant d'un radar hui a 150 no vol dir que no em puga vindre una multa la setmana que vé".

"Algunes vegades el senyor Puig em recorda a altres presidents de la Generalitat en les seues manifestacions, que també ha firmat querelles contra gent del PP i ara, no ens vé bé i ataquem les persones que denuncien i les injuriem i calumniem? Benvinguts", ha agregat.

A més, ha insistit que dilluns que ve ampliaran la denúncia en el jutjat per a posar en coneixement tota la documentació i, de fet, inclouran la certificació firmada pel director general de Treball, Benestar Social i Seguretat Laboral en la qual consta que no s'ha estès acta d'infracció sobre aquestes mercantils.

"No sabem per què respon en nom de dos empreses privades, qui ha demanat que faça eixe certificat, per què i per a què. En el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria no apareix cap atribució a la Direcció general per a emetre aquest tipus d'informes, mai s'han emès aquest tipus d'informes per a dos empreses privades. Casualitat, que són les empreses del germà del president", ha apuntat.

Manolo Mata ha justificat aquesta resposta perquè s'estava "posant en causa una empresa i l'actuació dels funcionaris", que són "gent honorable". "És que està en joc el bon nom de la gent que treballa allí", ha incidit.