10N.- PSOE anima a acudir "en masa" a las urnas "para impedir a la derecha lo que hicieron durante siete años"

De igual modo, el portavoz del grupo municipal socialista ha defendido la participación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate electoral a cinco de este pasado lunes y ha incidido en que "sólo un candidato actuó como presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, que lo hizo con solvencia y con propuestas pensadas para el futuro de nuestro país y en los españoles y españolas".

Pérez ha señalado que durante este espacio televisado "vimos a un Pedro Sánchez especialmente sensible con la situación del empleo, con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, mientras que el resto de partidos se peleaban entre ellos".

En concreto, ha afirmado que "vimos a Albert Rivera muy nervioso, perdiendo los papeles; a un Pablo Casado de PP desdibujado y a Santiago Abascal, de Vox, añorando los tiempos de la Falange y Fuerza Nueva; mientras que el PSOE estaba centrado con propuestas acertadas por parte de Pedro Sánchez".

También se ha referido a las cifras del paro: "Hoy sube el paro en Andalucía y tenemos que señalar a las tres derechas en el Gobierno andaluz, porque la mala gestión en materia de empleo de PP y Ciudadanos con el beneplácito de Vox están llevando de cabeza a los trabajadores de nuestra tierra", ha agregado.

Ha afirmado, además, que "Sánchez ha prometido que se subirá el SMI a 1.200 euros. Es una política pensada en los jóvenes y en las familias, que incentivará el consumo y mejorará la economía".

Con esto, ha continuado, "ayudará la política del PSOE sobre la vivienda pública para la compra y el alquiler: muchos jóvenes quieren emanciparse y deben hacerlo con todas las garantías porque es un derecho", ha sentenciado, insistiendo en "la economía verde y productiva como el motor para la generación de empleo con un alto nivel de respeto a nuestro medio ambiente".

DOS OPCIONES DE GOBIERNO TRAS EL 10N

Por su parte, el cabeza de lista al Senado por la provincia de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha manifestado que "tras el 10 de noviembre hay dos opciones de gobierno: el del PP con Pablo Casado y de Santiago Abascal de Vox como vicepresidente, o un gobierno estable y fuerte con Pedro Sánchez".

"Vox quiere más pistolas y menos educación; recuperar el servicio militar para que nuestros jóvenes pierdan un año de su vida en vez de trabajar o seguir estudiando; desean a las mujeres encerradas en sus casas, y quieren desmantelar el sistema público de pensiones", ha señalado.

Además, ha advertido de que "si gana la derecha quitarán las pensiones, porque están incentivando desde Andalucía los sistemas privados. Hay que reflexionar el voto, porque detrás de tantas banderas lo que quieren es ocultar los problemas reales de la gente".

También el socialista ha afirmado que "en siete años de gobierno, el PP hizo una reforma laboral que machacó a los trabajadores de nuestro país, que recortó en 3000 millones la Ley de Dependencia, echó a 120.000 alumnos de las universidades al bajar las becas y subir las tasas a hijos de trabajadores y trabajadoras, y que las pensiones sólo subieron un miserable euro".

"Han destrozado la Sanidad, como podemos ver en Málaga. Han cerrado la ginecología del Materno Infantil; no cubren las bajas de las matronas; hoy un padre se quejaba de que a su hijo nacido con 30 semanas se le negaba la vacuna de la bronquiolitis, porque es muy cara y la derecha no quiere pagarla, y a los niños con cáncer del Materno Infantil se les ha recortado a la mitad la plantilla de médicos. No hay derecho", ha afirmado.

En este sentido, ha agregado que "en contrapartida a todos los males que nos esperan con un gobierno de la derecha en España, el socialista con Pedro Sánchez en tan sólo 15 meses ha subido el Salario Mínimo Interprofesional a 70.000 trabajadores de la provincia de Málaga, para que puedan llegar mejor a fin de mes; se ha recuperado la cotización para 11.000 cuidadores de la Dependencia y les hemos subido una media de 40 euros a 267.000 pensionistas en la provincia".

"Eso es hacer políticas sociales y, por eso, necesitamos a un presidente socialista como Pedro Sánchez", ha reiterado, añadiendo que "Pablo Casado está haciendo una campaña en B, tramposa, y no quiere que la gente les vote a ellos, sino que alienta a que la gente de izquierdas se quede en casa el 10 de noviembre. Por eso, debemos acudir a las urnas de manera masiva para seguir avanzando en derechos y con un gobierno estable y fuerte con Pedro Sánchez", ha sentenciado.