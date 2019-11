El PSPV pide la dimisión de Eva Ortiz (PP) por dar información "parcial y manipulada" y esta se reafirma en sus palabras

Después de que este lunes Ortiz asegurara que Inspección de Trabajo mantenía abierta una investigación a las empresas Mas Mut y Comunicaciones Els Ports, vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la denuncia presentada por el PP, que considera podía haber un delito contra los derechos de los trabajadores y fraude en las subvenciones, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado la ausencia de irregularidades, así como que no se han incumplido los requisitos establecidos para su reconocimiento ni que las ayudas hayan sido destinadas a fines distintos de los previstos legalmente.

El director territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunitat Valenciana, Francisco Rogero, suscribe estas certificaciones, en las que constata que esa fue la conclusión de la actuación inspectora tras el examen de la documentación contenida en los expedientes administrativos existentes en el Servef y el resto de las comprobaciones llevadas a cabo. La actuación inspectora a ambas mercantiles concluyó "sin que por el funcionario actuante se hayan constatado irregularidades".

El diputado socialista José Muñoz ha criticado que Ortiz "entregó documentación parcial" y dio una información "como veraz cuando era una mentira para intentar generar una situación absolutamente falsa". Además, ha censurado que la diputada del PPCV no haya rectificado un día después y haya intentado "confundir" de nuevo, por lo que "solo cabe en este caso la dimisión".

"Está manipulando información a sabiendas", ha reprochado Muñoz, quien ha criticado que los socialistas están "hartos de esta persecución política al señor Puig y a su familia, que no es de ahora", ya que según ha recordado cuando este denunciaba casos de corrupción en la Diputación de Castellón el entonces presidente provincial le eliminó el sueldo.

Ha admitido que esa "es la tónica del PP cuando gobierna y cuando está en la oposición" y ha incidido en la petición de que Ortiz dimita porque "no está legitimada para seguir hablando de cuestiones que afectan a la política valenciana". Según ha remarcado Muñoz, no permitirán que la "debilidad interna" de Isabel Bonig y Eva Ortiz "afecten a la honorabilidad de las personas y de un partido que han luchado contra la corrupción" y al "buen nombre" del 'president'.

Muñoz ha insistido en que ella dice que ayer el expediente seguía abierto pero tanto desde la Conselleria como desde el Ministerio se ha informado de la conclusión sin detectar irregularidades, indicando que "lo normal al hacer una denuncia de tal gravedad" hubiera sido cerciorarse de que sigue abierta. "Había mala fe", ha aseverado.

El síndic socialista y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, también ha apuntado que este fue "un ataque gratuito" porque Eva Ortiz "ya sabía que estaba archivado" desde hace meses este expediente y lo ha condicionado a la campaña electoral, la "desesperación" y el "pasado del PP". Ha reiterado también que los 'populares' llevan "30 años haciendo la vida imposible a Puig", que "no es un presidente con 15 millones en Andorra, es honrado y declara lo que tiene".

Mata ha remarcado que el PP tiene todo el derecho a presentar las denuncias que considere, pero ha cuestionado por qué "no espera al resultado". "¿No te puedes preocupar de saber cómo va eso?", ha preguntado, lamentando que a Ortiz "la verdad le daba igual".

Además, ha incidido en que "aunque fuera verdad todo lo que dice no es delito, es una irregularidad administrativa" y si hay subvenciones mal dadas la primera interesada en saberlo es la Generalitat. "Puig, son las cuatro letras malditas que tiene la derecha", ha zanjado.

EL PP INSISTE Y AMPLIARÁ LA DENUNCIA EL LUNES

Previamente ha comparecido Eva Ortiz, que en rueda de prensa ha reiterado que a ellos como denunciantes no se les ha comunicado el archivo y "ayer este expediente no estaba archivado porque se hicieron las llamadas pertinentes antes de venir". Asimismo, ha advertido: "Que yo pase por delante de un radar hoy a 150 no quiere decir que no me pueda venir una multa la semana que viene".

"Algunas veces el señor Puig me recuerda a otros presidentes de la Generalitat en sus manifestaciones, que también ha firmado querellas contra gente del PP y ahora, ¿no nos viene bien y atacamos a las personas que denuncian y las injuriamos y calumniamos? Bienvenidos", ha agregado.

Además, ha insistido en que el próximo lunes ampliarán la denuncia en el juzgado para poner en conocimiento toda la documentación y, de hecho, incluirán la certificación firmada por el director general de Trabajo, Bienestar Social y Seguridad Laboral en la que consta que no se ha levantado acta de infracción sobre estas mercantiles.

"No sabemos por qué responde en nombre de dos empresas privadas, quién ha pedido que haga ese certificado, por qué y para qué. En el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria no aparece ninguna atribución a la Dirección General para emitir este tipo de informes, nunca se han emitido este tipo de informes para dos empresas privadas. Casualidad, que son las empresas del hermano del presidente", ha apuntado.

Manolo Mata ha justificado esta respuesta porque se estaba "poniendo en causa a una empresa y a la actuación de los funcionarios", que son "gente honorable". "Es que está en juego el buen nombre de la gente que trabaja allí", ha incidido.

RECHAZADO UN PLENO EXTRAORDINARIO

En la Junta de Portavoces de este martes se ha rechazado precisamente la petición del PP -que han apoyado Cs y Vox- para que Puig compareciera en un pleno extraordinario para dar cuenta de las subvenciones a estas empresas, con los votos en contra de PSPV, Compromís y Unides Podem.

Mata ha explicado su negativa en que se pide en base a unos "datos falseados" y, además, Puig no ha tomado ninguna decisión sobre la concesión de estas ayudas ni tiene "ninguna relación" con esas empresas, mientras desde Compromís Mònica Álvaro ha señalado que se les está dando información "muy contradictoria" y, además, el PP dispone de la sesión de control para preguntar al presidente sobre ello. "Un poco de responsabilidad y 'seny'", ha reclamado.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado que la vía judicial está abierta y será la que determine, aunque si llegado el momento "da indicios de que se deben pedir responsabilidades políticos así lo haremos". Eso sí, ha criticado que el PP pida múltiples comparecencias para "igualar" a todos cuando ellos pueden "dar másters en Harvard sobre la corrupción". A su juicio, no buscan información, sino titulares para tapar que "no tienen propuestas".

El PP ha señalado que ante esta negativa registrarán una petición de comisión de investigación y ha instado a que "si todo está bien" se dé toda la información.

Por su parte, el portavoz de Cs, Toni Cantó, ha asegurado que les parecía "bueno" que compareciera para "levantar toda sombra de duda" pero ha lamentado que el "el tripartito ha vuelto a salvarse a sí mismo", y la de Vox, Ana Vega, ha señalado que Puig tiene el deber "político y moral" de dar explicaciones.