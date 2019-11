Mestre (UV), "decebuda" pel pressupost de la Generalitat per a finançament universitari: "Suposa un retrocés"

20M EP

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha expressat davant el Consell de Govern de la institució la seua "preocupació i decepció" pel projecte de pressupostos aprovat per la Generalitat quant al finançament de les universitats per a l'exercici 2020, que suposa "no ja una millora, tal com hem exigit, sinó un retrocés".