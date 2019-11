Susanna Griso, sobre Isabel II: "No nos sorprende que tenga más empatía por sus perros que por sus hijos"

Kenneth Rose, biógrafo de la familia real británica, ha sacado a la luz algunos de los secretos de la reina Isabel II. La noticia ha recorrido las portadas de medio mundo, y este martes, ha llegado hasta la parrilla del programa de Antena 3, Espejo Público.

Sandra Colpe, presentadora del informativo de mediodía, ha conectado con el programa matutino para dar un adelanto de las noticias más relevantes del día, entre las que se encuentran las declaraciones de Rose sobre la personalidad de la reina de Inglaterra. El escritor ha comentado que Isabel II "tiene más empatía por sus perros que por sus hijos".

Susana Griso no ha dejado pasar por desapercibida esta información y no ha dudado en comentar la noticia con sus compañeros durante el avance del informativo. "No nos sorprende que tenga más empatía por sus perros que por sus hijos", ha comentado la presentadora sobre la monarca británica.

Estas no son las únicas afirmaciones que el biógrafo real ha hecho, y es que ni la difunta Lady Di ha quedado sin retratar en sus escritos. Rose afirma que Diana de Gales se aburría "profundamente" con la compañía del príncipe Carlos, lo que ha avivado de nuevo el debate sobre su matrimonio.

Otros personajes que han aparecido en la obra del escritor son: Margaret Thacher, el duque de Edimburgo, Sarah Ferguson o el primer ministro británico Spencer House.