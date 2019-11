Sanitat destinarà 35,2 milions a reduir la llista d'espera i augmentarà un 21,6% la inversió en investigació

Per al pròxim any també està prevista "la major Oferta d'ocupació" de la sanitat valenciana, ja prevista amb l'acumulació d'oposicions dels últims anys, a l'espera de la convocatòria de l'OPE del 2020. La dotació per a personal augmenta un 6% fins als 2.888 milions, amb el compromís de reconéixer la carrera professional dels interins.

La reversió del departament de Dénia (Alacant) "segueix entre els objectius encara que porta el seu temps", com ha subratllat la consellera, Ana Barceló, en la presentació dels comptes a Les Corts davant les crítiques de l'oposició. Encara que no ha al·ludit a aquest projecte en la seua intervenció, ha garantit que la Generalitat donarà compte del procés una vegada estiga tancat.

També s'ha compromès al fet que la reversió del de Torrevella (Alacant) arrancarà quan finalitze la concessió a l'octubre del 2021 -amb el decret tancat un any abans per a donar avís a l'empresa que no continuarà la gestió privada- i al fet que el conveni col·lectiu de l'Hospital de la Ribera, a Alzira (València), "es negociarà d'acord a la legalitat" després de la reversió de l'any passat.