López relaciona en una conversación el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM con los negocios de los Sala

Así, en una de las conversaciones mantenida con un amigo cinco días después del crimen, López pronunció frases como "esto viene de allí", en relación con los negocios de Sudamérica o "éste ha jodido a alguien", en referencia a su cuñado, Vicente Sala.

Miguel López, afirma en una de las más de diez llamadas reproducidas este martes, que "tenía miedo", que inicialmente creían que era un robo, pero que "a alguien hemos jodido de Argentina, México o Colombia" y que "eso, lo llevaba mi cuñado, él sabrá".

"Esto no se hace en un cuarto de hora. Esto está muy bien calculado y lo han hecho en el momento en el que más daño nos podían hacer", señala. En otra, hace referencia a su suegra asesinada, de la que dice era "una mujer muy volátil", y para la que "un día era blanco, otro negro y otro te quiero un montón" y que tras el crimen "están hechos una piña", aludiendo a los cuatro hijos.

Miguel López comenta en otra de las llamadas que Vicente Sala hijo "mostraba estar muy afectado por la muerte de su madre", para a renglón seguido, asegurar a su amigo, "ya sabes que es actor profesional" y que "jodidos, estamos cuatro".

López, que rompió a llorar en otra de ellas, habló de su situación anímica, a propósito de la que dijo "necesito tranquilidad" y que "he pedido tres kilos y medio". En las llamadas comentaba que no podía "conciliar el sueño" y que no se podía quitar de la cabeza por qué el crimen había sido en Novocar, en el concesionario que regentaba en diciembre de 2016: "Es lo que me reconcome", dijo.

También, en otra, le confesó a una amiga, que Fani (su mujer e hija pequeña de María del Carmen), no quiere saber nada, "le importa un huevo el negocio".

El jurado, por último, también ha podido escuchar la llamada que la policía realizó a Miguel López para que avisara a las personas presentes en Novocar, el día del asesinato para realizar la reconstrucción del crimen. La petición fue trasladada en varias llamadas a los trabajadores y compradores.

"TE COJO DEL CUELLO Y TE DOY DOS HOSTIAS"

A petición de la defensa, el jurado ha escuchado la reprimenda que Miguel López y Fani Sala realizan a un hijo que desde EEUU, subió a Instagram una foto de su abuela con la frase 'Jaque mate'. Con frases como "te cojo del cuello y te doy dos hostias", por parte del padre o "era mi madre, ¿cómo se te ocurre, hijo?" y "eres un inmaduro, maduro hijo, madura", por parte de la madre, zanjan la cuestión por teléfono.

En esta jornada también se han aportado, fechado y ubicadas en horario, las pruebas presentadas a lo largo de estas jornadas: imágenes, llamadas de teléfono, WhatsApp, vídeos, fotografías y documentos.

El jurado ha visionado, además, las grabaciones de las imágenes de la reconstrucción del crimen en el concesionario de Novocar, así como diferentes instantáneas del recinto de viviendas de la familia Sala Martínez.

De la misma manera, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han admitido, a petición de la defensa de Miguel López, la veracidad de las imágenes de la hermana de la víctima, Toñi Martínez en su coche a poca distancia de Novocar, en dirección a su domicilio al domicilio a las 18.26 horas.20' y su llegada a la puerta de la finca a las 18:37h:07', "nueve minutos y medio después", ha puntualizado el letrado de la defensa. También se ha admitido la imagen de Miguel López en su coche camino de su domicilio a las 18:38 horas, 35'.

Asimismo, se han cotejado las horas de las llamadas que se realizaron desde Novocar a la víctima por la mañana, así como la llamada que se realizó al 112. También se han presentado como prueba los whatsApp enviados a la abuela por los nietos y

Por último, se han presentado varias fotografías del lugar del crimen, para establecer la hora en la que se realizaron, como las imágenes del coche de María del Carmen Martínez, con bolso y sin bolso y la del móvil de la víctima.

FINALIZAN LAS PRUEBA PERICIALES SIN ADN CONCLUYENTE

Los peritos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que analizaron 37 muestras de ADN - de las 16 personas que pasaron por el escenario del crimen, trabajadores y sanitarios y de los 22 miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado -, han explicado que "en ninguna de las dos vainas hay perfil cromosómico concluyente".