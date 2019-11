CSIF avanza que se mantiene la huelga porque la propuesta de la Junta "no garantiza" aplicar las 35 horas el 31 de marzo

El Consejo Autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León, que reúne a los responsables de los sectores y de las nueve uniones provinciales, ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press que ha decidido continuar con la convocatoria de huelga general entre los empleados públicos para este miércoles, 6 de noviembre, tras analizar y valorar "con detenimiento" la propuesta escrita que ha trasladado este martes la Junta de Castilla y León.

"No nos garantiza el cumplimiento de su aplicación el 31 de marzo de 2020, con los condicionantes y modificaciones que han incluido a última hora", ha asegurado el sindicato.

CSIF ha lamentado que la Junta "no haya tenido la voluntad suficiente" para cumplir el acuerdo firmado en mayo, "poniendo sucesivas trabas, e imposibilitando el deseado y esperado desarrollo del Acuerdo, que han llevado a este sindicato a seguir adelante con el apoyo a la huelga".

"La Junta no nos ha dejado otra alternativa. Nos ha dado una propuesta que, a sabiendas, saben que no se va a poder cumplir, con lo cual este sindicato no puede engañar a los trabajadores", ha aseverado.

CONDICIONANTES

CSIF ha concretado que, "de entrada", el documento de la Junta señala que se crearán "mesas técnicas en los sectores, para analizar las materias suscritas y que promuevan un acuerdo", condicionadas a los presupuestos; a la organización y gestión de cada sector; al compromiso del cumplimiento de la actividad, la calidad y el horario asociados a cada uno de los sectores; y a la estabilidad de la medida".

CSIF considera que "con estos condicionantes, la aplicación de las 35 horas seguiría en el aire en abril de 2020" y ha asegurado que "parece que la Junta solo quiere alargar una falsa negociación", un riesgo y un juego que CSIF está dispuesto a jugar".

Así, se cuestiona lo que ocurriría si no se llegan a ese acuerdo en las mesas técnicas, ya que la propuesta de la Junta es "empezar de cero en la negociación".

CSIF ha adelantado que no descarta acudir a los tribunales por el incumplimiento del acuerdo por parte de la Junta, para lo que iniciará las actuaciones jurídicas oportunas.

Asimismo, ha instado al Gobierno regional a que plantee una propuesta seria que asegure la aplicación de la jornada de las 35 horas.